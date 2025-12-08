به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا خردمند روز دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال دزفول در سالن نشست‌های فرمانداری ویژه این شهرستان را حلقه مفقوده در ایجاد اشتغال پایدار از محل دریافت تسهیلات مشاغل خانگی را آموزش دانست و بیان داشت: تسهیلاتی در برخی موارد بدون ارائه آموزش لازم به افراد متقاضی اعطا می‌شود که این امر افراد جویای کار را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: نیاز است کمیته‌هایی در این خصوص تشکیل و اقدامات به صورت منسجم‌تر انجام شوند.

خردمند ادامه داد: تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرای شهرستان دزفول در سال جاری، سه هزار و ۲۵۰ نفر است که باید تمام تلاش خود را برای تحقق این تعهد به کار گیریم البته به طور قطع در شرایط اقتصادی کنونی با پرداخت چنین تسهیلاتی امکان ایجاد اشتغال پایدار نیست.

فرماندار ویژه دزفول تصریح کرد: نظارت‌ها باید به صورت چند لایه انجام شود تا اگر مانعی برای دریافت تسهیلات و ایجاد اشتغال وجود دارد، رفع شود.

وی اظهار داشت: باید با بررسی موانع، دلایل ایجاد نشدن شغل با تسهیلات پرداخت شده به افراد متقاضی مشخص و در این زمینه هم اندیشی شود.

خردمند بر ضرورت رصد تمامی جوانب هنگام پرداخت تسهیلات در کمیته‌های ویژه تاکید کرد و گفت: وظایف سامانه رصد نباید به پرداخت تسهیلات کاهش یابد بلکه باید به رصد مشکلات افراد متقاضی نیز بپردازد تا بتوان باری از دوش خانواده‌ها برداشت و نیمی از تعهد اشتغال را محقق کرد.

وی افزود: اگر مشکلات پیش روی تولیدکننده برداشته نشود، پرداخت تسهیلات، انباشت بدهی و اقساط به مشکل دیگری برای آنها تبدیل می‌شود و آسیب دیگری به اقشار مختلف جامعه وارد می‌کند البته باید افراد موفق نیز به عنوان الگو به دیگر متقاضیان معرفی شوند.

فرماندار ویژه دزفول بیان کرد: زنجیره‌های زیادی در دزفول در حوزه صنایع دستی، تولیدات خانگی، خشک کردن سبزیجات و دیگر حوزه‌ها ایجاد شده است که هرچه زنجیره‌ها بیشتر شوند و جمعی از تسهیلات برای تشکیل این زنجیره اختصاص یابد نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.

وی با قدردانی از زحمات دستگاه‌های اجرایی دزفول برای ایجاد اشتغال پیشنهاد کرد چند کمیته زیرمجموعه کارگروه اشتغال تشکیل و از ظرفیت دانشگاه و پارک علم و فناوری در این راستا استفاده شود.

تحقق ۴۶ درصدی تعهد اشتغال در دزفول

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دزفول نیز در این نشست گفت: ۴۶ درصد از تعهد اشتغال شهرستان دزفول از ابتدای سال جاری تاکنون محقق شده است که عملکرد خوبی نیست.

علی فیروزکوهی افزود: ۹۲ نفر در سال ۱۴۰۴ در هایپر مادر استخدام شدند که آمار برخی از آنها برای اهواز ثبت شده است این موضوع باید بررسی شود که چرا آمار افراد شاغل در دزفول در اهواز ثبت می‌شود.

وی تعهد اشتغال اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول در سال جاری را ۷۸۷ نفر اعلام کرد و ادامه داد: تاکنون اشتغال ۳۵۵ نفر محقق شده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول، تعهد اشتغال دانشگاه علوم پزشکی را ۱۱۰ نفر عنوان و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه اشتغال ۱۰۲ نفر از این تعداد با پرداخت تسهیلات فراهم شده است.

وی افزود: تعهد اشتغال اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول در سال جاری ۱۱۲ نفر بوده که تاکنون ۸۲ نفر آن محقق شده است، همچنین تعهد اشتغال کمیته امداد این شهرستان ۵۱۹ نفر بوده که تاکنون زمینه اشتغال ۴۵ نفر با پرداخت تسهیلات فراهم شده است.

فیروزکوهی اضافه کرد: این تسهیلات از محل تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات تبصره ۱۸ و تسهیلات سفر ریاست جمهوری تامین می‌شود.

انتقاد از همکاری نکردن بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول نیز در این نشست گفت: تعدادی طرح از ابتدای امسال با میانگین اجرای ۷۰ درصد به بانک‌ها معرفی شده که در بانک‌ها متوقف شده‌اند.

محمد غلامی ضمن انتقاد از تامین نشدن اعتبار برای پرداخت تسهیلات اشتغال افزود: تعدادی طرح نیز برای دریافت تسهیلات ۲۳ درصد معرفی، بررسی و تایید شدند که اولویت با طرح‌های بالای ۷۰ درصد است.

وی با بیان اینکه طرح‌های معرفی شده به فرمانداری موفق به دریافت تسهیلات نشدند، ادامه داد: ۲۲ طرح برای دریافت تسهیلات به کارگروه اشتغال معرفی شدند و ۷۰ طرح دیگر نیز به عنوان طرح‌های اولویت‌دار در نوبت دریافت تسهیلات هستند.

غلامی تاکید کرد: تاکنون هیچ تسهیلاتی در این خصوص پرداخت نشده است و بانک‌های استان همکاری لازم را ندارند.

سید علی پژمان معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول نیز در این نشست گفت: بنیاد علوی علاوه بر اشتغالزایی آماده ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، فرهنگی و همچنین توسعه عمرانی مساجد در روستا‌های شهرستان است که به منظور توزیع عادلانه‌تر این خدمات نیاز است هماهنگی لازم با بخشداران انجام شود.

سال گذشته بیش از ۸۵ درصد تعهد اشتغال در دزفول محقق شد.