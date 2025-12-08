پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت : اختیار غیرحضوری شدن کلاس ها در شرایط خاص شیوع بیماری های واگیر دار به مدیران مدارس واگذار شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، قاسم شریفی، مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: بر اساس این مصوبه، مدیران مدارس با هماهنگی و مشورت شورای مدرسه و با توجه به دستورالعملهای دقیق و شاخصهای مصوب، مجاز خواهند بود در صورت مواجهه با شرایط هشدار، برای تعطیلی موقت کلاسها یا کل مدرسه اقدام و آموزش را به شیوه غیرحضوری پیگیری کنند.
وی افزود: این تصمیم بر پایه ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی مدارس اتخاذ شده و بر اساس آن در شرایطی که ادامه حضور دانشآموزان در کلاس یا مدرسه با خطر احتمالی همراه باشد، مدیر مدرسه موظف است با نظر کارشناسان مربوط و پس از موافقت اداره آموزش و پرورش، نسبت به غیرحضوری شدن یک یا چند کلاس یا کل مدرسه اقدام کرده و در کوتاهترین زمان ممکن، تمهیدات لازم برای ادامه تحصیل دانشآموزان را فراهم آورد.
شریفی تصریح کرد: دستورالعمل جدید اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، با بهرهگیری از تجارب ملی و بینالمللی، شاخصهای کمی و قابل اندازهگیری زیر را برای تعیین سطوح هشدار تعیین کرده است:
سطح هشدار کلاس: در صورتی که در بازه ۷۲ ساعت گذشته، بیش از ۱۰ درصد دانشآموزان یک کلاس علائم بیماری واگیردار را نشان دهند، آن کلاس در وضعیت هشدار قرار میگیرد.
سطح هشدار مدرسه: اگر همزمان بیش از ۳۰ درصد کلاسهای یک مدرسه یا ۳۰ درصد کادر آموزشی آن، به معیار هشدار کلاس برسند، وضعیت هشدار در سطح مدرسه اعلام میشود.
سطح هشدار منطقهای: در صورتی که بیش از ۳۰ درصد مدارس یک شهرستان یا منطقه همزمان در وضعیت هشدار مدرسه قرار گیرند، موضوع باید بلافاصله در کمیته اضطرار یا ستاد مدیریت بحران استان مورد بررسی فوری قرار گیرد.
نحوه اجرا و تصمیمگیری:
شورای مدرسه (متشکل از مدیر، نماینده معلمان، نماینده اولیا و ...) با توجه به شرایط خاص آموزشگاه از قبیل: تراکم جمعیت کلاسها، مساحت و فضای فیزیکی، وضعیت راهروها و سالنها، امکانات و وضعیت بهداشتی مدرسه و همچنین امکان تهویه مناسب، ارزیابی لازم را به عمل آورده و در صورت لزوم، پیشنهاد برگزاری غیرحضوری کلاسها را ارائه میدهد.
این پیشنهاد پس از تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان/منطقه قابلیت اجرایی خواهد داشت.
آموزش در دوره غیرحضوری، از طریق بستر رسمی شبکه آموزشی دانشآموز (شاد) ادامه خواهد یافت.
اطلاعرسانی این تصمیم به اولیا و دانشآموزان باید به شکلی دقیق، شفاف و آرامبخش صورت پذیرد تا از ایجاد نگرانی بیمورد جلوگیری شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تأکید کرد: این رویکرد جدید، ضمن افزایش انعطافپذیری و سرعت عمل در مدیریت شرایط بحرانی، مسئولیتپذیری و نقش تصمیمگیری شورایی در مدارس را تقویت میکند و هدف نهایی، تضمین سلامت جامعه آموزش و پرورش در کنار تداوم جریان آموزش با کیفیت مناسب است.