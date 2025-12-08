پخش زنده
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی کشور گفت: با حمایت وزیر، برنامههای هوشمندسازی و مبتنی بر فناوری برای حل مسائل آموزشی و مهارتی دانشآموزان بهطور جدی دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سالار قاسمی در آیین برخط افتتاح پروژههای آموزشوپرورش استثنایی کشور که صبح امروز در مجتمع آموزشی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، از حمایتهای وزیر آموزش و پرورش قدردانی کرد و بر تحولگرایی، توسعه فراگیرسازی، ارتقای سنجش و مهارتآموزی دانشآموزان با نیازهای ویژه و بهرهگیری از هوش مصنوعی در برنامههای آینده سازمان تأکید کرد.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی با اشاره به نگاه تحولگرایانه وزیر آموزش و پرورش مبنی بر حل مسائل اساسی دانشآموزان با نیازهای ویژه، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت در سازمان آموزش استثنایی، تکلیف بر این بود که با نگاهی نو و تحولمحور وارد عمل شویم و بازمهندسی سنجش و شناسایی، بهویژه در حوزه اختلالات یادگیری از اولویتهای اصلی این مسیر بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۷۰ درصد جامعه هدف، دانشآموزان کمتوان ذهنی هستند، بیان کرد: هدف ما حرکت به سمت فراگیرسازی، تقویت مهارتهای اجتماعی و افزایش هویتبخشی به دانشآموزان استثنایی است. تجهیزات و رشتههای جدید به استانها ارسال شده و بخش دیگری هم بهزودی تحویل میشود.
قاسمی با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی و حرفهآموزی گفت: در مدت یک سال گذشته ۲۵ زمین چمن افتتاح شده و امروز بیستوششمین زمین چمن نیز با حضور وزیر به بهرهبرداری میرسد.
رئیس سازمان آموزشوپرورش استثنایی همچنین با تأکید بر اینکه بهرهگیری از هوش مصنوعی یکی از راهبردهای کلان سازمان است، تصریح کرد: با حمایت وزیر، برنامههای هوشمندسازی و مبتنی بر فناوری برای حل مسائل آموزشی و مهارتی دانشآموزان بهطور جدی دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود از افتتاح پنج مرکز جامع آموزش استثنایی خبر داد و گفت: این مراکز با حمایتهای مستقیم وزیر آموزش و پرورش به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند که امیدواریم مجموعه اقدامات انجامشده زمینهساز تحولی پایدار در آموزشوپرورش استثنایی کشور باشد.