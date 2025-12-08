به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه‌ های خراسان رضوی گفت: کوتاه بودن نبرد اخیر در مقایسه با دوران دفاع‌ مقدس، حاصل برتری علمی و فناوری فرزندان دانشگاهی ایران است که انحصار جهانی را در حوزه‌ های هوافضا، نانو و هسته‌ ای شکسته‌ اند.

محمد احمدآبادی که در مراسم بزرگداشت روز دانشجو و هفته بسیج دانشجویی در تربت جام سخن می گفت، به واکاوی ریشه‌ های بیداری دانشجویی و نقش دانشگاه در اقتدار ملی پرداخت و گفت: برخلاف برخی تصورات، درگیری با استکبار جهانی ریشه در بیداری آگاهانه دانشجو دارد، نه صرفاً اتفاقات مقطعی و جریان دانشجویی ایران با سابقه بیش از ۷۰ سال، از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا ۱۶ آذر ۳۲ و وقوع انقلاب اسلامی، همواره موتور پیشران تحولات کشور بوده است.

وی با بازخوانی کلیدواژه‌های اصلی بیداری دانشجویی، بر عناصری همچون «آزاداندیشی، استقلال‌ خواهی و استکبارستیزی» تأکید کرد و افزود: به تعبیر شهید بهشتی، دانشجو مؤذن جامعه است؛ اگر او خواب بماند، نماز ملت قضا می‌شود.

احمدآبادی ادامه داد: دانشجویان ما در طول تاریخ همواره در کنار مردم بوده‌ اند؛ چه در جبهه‌ های دفاع مقدس که ۳ هزار شهید دانشجو تقدیم شد و چه در بحران‌ هایی مانند کرونا و زلزله، این روحیه جهادی دانشجویان بسیجی بود که در خط مقدم خدمت‌ رسانی قرار داشت.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی استان در بخشی دیگر از سخنان خود به تحلیل ابعاد علمی نبردهای نوین پرداخت و گفت: چرا نبرد اخیر در زمان کوتاهی به اهداف خود رسید در حالی که دفاع مقدس هشت سال به طول انجامید؟ پاسخ این پرسش در یک کلمه به نام علم نهفته است، امروز دوست و دشمن به قدرت علمی ایران پی برده‌ اند. موشک‌ ها، پهپادها و دستاوردهای هسته‌ ای و نانویی ما محصول پیوند ده‌ ها رشته تخصصی در دانشگاه‌ های خودمان است.

احمدآبادی تصریح کرد: غرب به دنبال انحصار علمی است تا ایران را محدود نگاه دارد اما دانشمندان و استادان بسیجی ما انحطاط علمی تحمیلی دنیا را شکستند. حضور سرداران و فرماندهانی که خود از استادان برجسته دانشگاه‌ های دفاع ملی هستند، نشان‌ دهنده گره خوردن تخصص با تعهد در بدنه نظامی و علمی کشور است.

وی با اشاره به پیشتازی مشهد و خراسان در تشکیل هسته‌ های اولیه بسیج دانشجویی و اساتید خاطرنشان کرد: اولین رگه‌ های خودجوش بسیج دانشجویی از دانشگاه فردوسی مشهد شکل گرفت. زمانی که هنوز در مراکز کشور ساختار اداری برای این امر وجود نداشت، دانشجویان و استادان ما با نگاه به فرمان حضرت امام (ره) و بدون بودجه و اتاق، کارهای بزرگی را آغاز کردند که امروز ثمره آن را در سطح کشور و منطقه می‌ بینیم.

مسئول بسیج دانشجویی خراسان رضوی با اشاره به نامه‌ های مقام معظم رهبری به دانشجویان غربی، گفت: امروز فریاد عدالت‌ خواهی و بیداری که از دانشگاه‌ های ما شروع شد، در قلب آمریکا و اروپا طنین‌ انداز شده است.

احمدآبادی یادآورشد: اندیشمندان غربی اذعان دارند که ایستادگی ایران، تنها دفاع از غزه نیست، بلکه نجات بشریت از دست صهیونیسم بین‌ الملل است. ما در لبه فناوری دنیا ایستاده‌ ایم و وظیفه دانشجو در این مقطع، علاوه بر کسب تخصص، تمرین مدیریت و دغدغه‌ مندی برای آینده کشور است.