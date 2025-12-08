پخش زنده
در نشست استانداری گیلان و اولیانوفسک روسیه بر گسترش همکاریها برای تبدیل شدن استان گیلان به محور تجارت ایران و روسیه تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان در حاشیه نشست هیأت اقتصادی استان اولیانوفسک روسیه با مسئولان گیلان با اشاره به آغاز فصل تازهای از تعاملات اقتصادی میان گیلان و روسیه گفت: استان اولیانوفسک با ظرفیتهای بزرگ کشاورزی و صنعتی میتواند شریک مهمی برای ایران باشد و گیلان نیز به دلیل موقعیت ترانزیتی خود، نقشی حیاتی در مبادلات دو طرف ایفا میکند.
الهیار مصباحی افزود: پس از اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر، مبادلات اقتصادی و فرهنگی میان گیلان و روسیه وارد مرحلهای تازه شده است، اگرچه تاکنون روابط مستقیمی با اولیانوفسک نداشتیم، اما اکنون زمینههای همکاری با توجه به ظرفیتهای این استان فراهم شده است.
وی با اشاره به توانمندیهای شاخص اولیانوفسک افزود: این استان روسیه سالانه حدود دو میلیون تن غلات تولید میکند و علاوه بر حوزه کشاورزی، در بخشهای صنعتی بهویژه صنایع خودروسازی و هوانوردی نیز جایگاه مهمی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان با بیان اینکه این ظرفیتها میتواند پایه همکاریهای جدید دو استان باشد گفت: تکمیل خط ریلی رشت – آستارا مسیر ارتباطی ما با روسیه را تقویت میکند و فرصتهای قابلتوجهی در اختیار فعالان اقتصادی قرار خواهد داد.
روسلان گینتدینوف مشاور استان اولیانوسفک که ریاست هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت کارآفرینی را نیز بر عهده دارد هم با بیان اینکه گیلان مهمترین مسیر ورود و خروج کالاهای استان اولیانوفسک است گفت: سفر به گیلان به دستور استاندار اولیانوفسک انجام شد تا مسیرهای همکاری و ظرفیتهای ترانزیتی از طریق این استان بررسی شود.
وی افزود: گیلان میتواند کالاهای ما را به جنوب ایران و حتی کشورهای دیگر منتقل کند، به همین دلیل همکاری با این استان برای ما اهمیت حیاتی دارد.
روسلان گینتدینوف با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست با مسئولان گیلان افزود: امروز موضوعات مهمی بررسی شد، از جمله راهاندازی نخستین کشتی از بنادر شمالی ایران و آستارا به اولیانوفسک، این کشتی بهصورت رفت و برگشت و از بهار سال آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و این اقدام میتواند زمینهساز گسترش حملونقل دریایی و تقویت مسیرهای ترانزیتی بین دو استان باشد.
مشاور استاندار استان اولیانوفسک با اعلام برگزاری همایش اقتصادی ایران و اولیانوفسک گفت: از استاندار گیلان و مجموعههای مرتبط از جمله شرکتهای لجستیکی دعوت کردهایم در این همایش شرکت کنند و این رویداد فرصت بسیار مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تجاری، آشنایی با محصولات و ایجاد ارتباطات پایدار بین فعالان اقتصادی دو استان خواهد بود.
گینتدینوف درباره زمینههای همکاری اقتصادی اظهار کرد: واردات از استان اولیانوفسک به گیلان میتواند در دو بخش کشاورزی و صنعتی انجام شود، در حوزه کشاورزی؛ غلات و روغن از محصولات اصلی صادراتی ما هستند، همچنین با توجه به سابقه طولانی صنایع هوافضا و خودروسازی اولیانوفسک، امکان ارسال قطعات صنعتی به ایران وجود دارد.
وی همچنین خبر داد: توافقاتی برای صادرات خودروهای تولید اولیانوفسک به گیلان انجام شده و اکنون در حال دریافت مجوزهای لازم برای آغاز این روند هستیم.