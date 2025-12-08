پخش زنده
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا در اولین نشست گفت: این نشست میتواند سر آغاز شکل گیری یک معماری جدید در چارچوب پلیسی سازمان همکاری شانگهای باشد که بر اصولی همچون همکاری موثر، تبادل اطلاعات و عملیات هماهنگ استوار خواهد بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار «محمد شرفی» در اولین نشست روسای اینترپل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اظهار داشت: امیدوارم برگزاری این نشست، زمینه و بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف مشخص در همکاریهای پلیسی را فراهم آورد.
وی افزود: سازمان همکاریهای شانگهای نماد صلح خواهی و صلح دوستی اعضای آن در جهانی است که هر روز با بحرانی تازه روبروست.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا ادامه داد: این سازمان از ابتدای تأسیس با تاکید بر اصول اعتماد و منافع متقابل، برابری، مشورت، احترام به تنوع فرهنگی و توسعه مشترک، مهمترین هدف خود را تضمین امنیت جمعی و مقابله با تهدیدات مشترک و گسترش همکاریها در زمینههای مختلف قرار داده است.
وی افزود: با احترام به این اصول، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ایفای نقش مناسب در این زمینه اعلام میدارد و بر این باور است سازمان همکاری شانگهای، به عنوان یکی از ارکان مهم چند قطبی سازی نظام بین الملل، میبایست به طور موازی در دو مسیر امنیت و اقتصاد، گامهای عملیاتی مشخص و شفاف برای ایجاد جهانی صلح آمیز و مهیا برای گسترش امنیت و همکاریهای اقتصادی بردارد.
سردار شرفی ادامه داد: جهان در عصر حاضر با چالشهای متعددی در حوزه حکمرانی مواجه و منطقه گرایی بر جستهترین راهبرد برای مقابله با چالشهای موجود است. در این دوران، یک جانبه گرایی در جهان به سر رسیده و عناصر قدرت نیز متعدد و متنوع شده و نقش آفرینی در حال جابجایی از غرب به شرق و آسیا به بازیگری تعیین کننده در صحنه جهانی تبدیل شده است.
وی بیان کرد: جامعه بین الملل خواستار جهانی است که در آن تحریم، ابزار سیاست خارجی نباشد، جهانی که در آن کشتار و نسل کشی کودکان و زنان غزه با سکوت یا توجه مواجه نشود و جهانی که در آن حق ملتها در برخورداری از امنیت پایدار و پیشرفت و توسعه متوازن و عادلانه مورد هجمه قدرتهای تجاوزگر واقع نشود. در این جهان، صلح و ثبات منطقهای و آینده جهان نه در واشنگتن و نه در برخی پایتختهای اروپایی، بلکه بر اساس منافع و مصالح کشورها و مناطق مختلف جهان تعیین و تامین میشود.
سردار شرفی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر آماج بزرگترین حملات رسانهای، نظامی و جنگ روانی قرار گرفته است. تجاوز نظامی مغایر با تمامی اصول و موازین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در سال جاری با شکست متجاوزین مواجه شد. این اقدامات به امنیت منطقهای و بین المللی آسیب وارد کرده و پیامدهای جدی برای صلح و ثبات جهانی در پی دارد.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا مطرح کرد: استفاده از تحریمهای غیر قانونی و ظالمانه علیه کشورهای مختلف، باعث اخلال در برقراری امنیت جمعی و نظم بین الملل گردیده در حالی که لازمه تثبیت صلح و امنیت بین المللی توزیع عدالت سیاسی اقتصادی و احترام به حقوق مشروع کشورها در برخورداری از امنیت پایدار و رشد و توسعه میباشد.
وی ادامه داد: سیاست همسایگی و منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران، سیاستی خیرخواهانه برای منطقه و جهان است و بر این اساس، همکاریهای اقتصادی و امنیتی را در صدر دستور خود قرار داده و هر دستی را برای دوستی و همکاری به گرمی میفشارد.
سردار شرفی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران معتقد است اجرای ابتکارات جمعی در سازمان همکاری شانگهای میتواند نه تنها تاب آوری اقتصادی و امنیتی اعضا را افزایش دهد بلکه سازمان را به الگویی موفق در ایجاد یک نظم امنیتی و اقتصادی چند جانبه پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات خارجی تبدیل نماید.
این مقام ارشد انتظامی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: سرعت تحولات در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رشد فوق العاده علوم و تکنولوژی به ویژه در حوزه ارتباطات و هوش مصنوعی، موجب افزایش سرعت ارتباطات و مراوده بین کشورها گردیده و تاثیر نقاط مختلف جهان به یکدیگر را به شکل فوق العادهای افزایش داده است.
جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا مطرح کرد: در بستر این ارتباطات و مراودات روزافزون بین کشورها و مناطق مختلف جهانی تهدیدات نیز رشد فزایندهای داشته و چهره جدید و پیچیدهای به خود گرفته است. شتاب رشد تکنولوژی برای مجرمان در ارتکاب جرم به ویژه جرایم سازمان یافته فراملی، فرصتی را فراهم آورده است و خلأ هوشمند بین کشورها، به این امر کمک نموده و در پیشگیری و مقابله با مجرمان خلل ایجاد مینماید.
وی افزود: لازمه مبارزه موثر با تهدیدات، ایجاد ارتباط هوشمند و برخط بین کشورها به منظور تبادل اطلاعات و همکاریهای پلیسی امنیتی است.
سردار شرفی عنوان کرد: سازمان اینترپل که بزرگترین سازمان بین المللی محسوب میشود با همین هدف تشکیل و زمینه همکاری و تبادل اطلاعات بین پلیس و مراکز امنیتی انتظامی کشورها را فراهم آورده، به گونهای که پلیس بین الملل کشورهای جهان به صورت برخی در تمام ایام با هم در ارتباط میباشند.
وی ادامه داد: این پلیسها به بانکهای گسترده سازمان اینترپل در زمینه اطلاعات امنیتی انتظامی در سطح جهان که مورد نیاز برای اجرای ماموریتهای پلیسی است که به صورت برخی، دسترسی دارند.
بستر همکاریهای امنیتی و انتظامی در سازمان همکاری شانگهای
سردار شرفی بیان کرد: بستر همکاریهای امنیتی و انتظامی در سازمان همکاری شانگهای بر اساس موارد ذیل تعیین شده است: ساختار منطقهای ضد تروریسم، کمیته مبارزه با مواد مخدر، کارگروههای مشترک پلیسی و نهادهای انتظامی، موافقت نامههای همکاری در زمینه مبارزه با جرم، مسائل مرزی، مبارزه با قاچاق سلاح و مهمات، موافقت نامه همکاری با سازمان اینترپل و ...
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: این نشست میتواند سر آغاز شکل گیری یک معماری جدید در چارچوب پلیسی سازمان همکاری شانگهای باشد که بر اصولی هم، چون همکاری موثر، تبادل اطلاعات و عملیات هماهنگ استوار خواهد بود.
سردار شرفی خاطرنشان کرد: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با سابقه طولانی و موفق در مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با تروریسم، مبارزه با پولشویی و جرایم سایبری اعلام مینماید در زمینه همکاریهای مشترک آمادگی کامل دارد.
گفتنی است، پیش از سخنان سردار شرفی، سرهنگ «نقی محمودی» رئیس پلیس بین الملل فراجا به ارائه گزارشی پرداخت.