رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: خاکهای کشور از مواد آلی و مغذی خالی شده و توانایی نگهداری آب را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داور نامدار در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک با هشدار نسبت به کاهش کیفیت خاک گفت: خاکهای کشور از مواد آلی و مغذی خالی شده و توانایی نگهداری آب را از دست دادهاند، که قانون الزام آور میتواند به حفاظت از این منبع حیاتی کمک کند.
وی افزود: کاهش حاصلخیزی و کیفیت خاک، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه کشاورزی کشور محسوب میشود.
رییس سازمان امور اراضی کشور گفت:ایران با مساحتی بیش از ۱۶۴ میلیون کیلومتر مربع فقط ۱۱ درصد آن معادل حدود ۱۸.۵ میلیون هکتار زمینهای کشاورزی دارد که از این میزان نیز کمتر از ۳۰ درصد زمینهای باکیفیت و کلاس یک و دو و مناسب کشاورزی است و از این رو حفاظت از همین مقدار اندک خاک حاصلخیز، مسئولیت ما را دوچندان میکند.
نامدار تاکید کرد: سازمان امور اراضی کشور با ماموریت اصلی جلوگیری از تغییر کاربریزمینهای کشاورزی، سالانه صدها هزار تغییر کاربری غیرمجاز را شناسایی و با حضور یگان حفاظت رسیدگی میکند.
وی گفت: با وجود تلاشهای این سازمان، برخی تغییرات غیرمجاز همچنان رخ میدهد که منجر به تشکیل پرونده و اقدامات قانونی میشود.
رییس سازمان امور اراضی کشور همچنین از استفاده از سامانههای نوین پایش زمین خبر داد و گفت: برنامههای آتی سازمان نیز اجرای قانون الزام شامل نقشهبرداری از همه زمینهای کشاورزی و سنددار کردن آنها است.
نامدار افزود: این اقدام اساسی، علاوه بر جلوگیری از خرد شدن زمینها ، ما را در حفظ یکپارچگی و بهرهوری زمینهای کشاورزی یاری خواهد کرد.