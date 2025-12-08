پخش زنده
رئیس ستاد ملی اعتکاف با اشاره به رشد گسترده اعتکاف در کشور و جهان، گفت: امروز بیش از ۶۰ کشور مراسم اعتکاف را برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام و المسلمین سیدعلیرضا تکیهای رئیس ستاد ملی اعتکاف در همایش ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد برگزار کننده اعتکاف استان قم با قدردانی از نقش جامعه مدرسین و مراجع تقلید در پشتیبانی از جریان اعتکاف، گفت: ما گاهی قدر نعمتهایی را که در کنار آن زندگی میکنیم نمیدانیم از جمله نعمت وجود مراجع عظام، حوزه علمیه قم و بارگاه کریمه اهلبیت (س).
حجتالاسلام والمسلمین تکیهای با اشاره به رشد گسترده اعتکاف در ایران و جهان افزود: امروز بیش از ۶۰ کشور مراسم اعتکاف را برگزار میکنند و همه این حرکت جهانی متکی به تجربه و برکت قم است. اعتکاف امّالعبادات است و اثر فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی ملی دارد.
وی با اشاره به خاطراتی از امام خمینی (ره) و توصیههای مراجع عظام تقلید درباره نقش اعتکاف در رفع بلاها، ادامه داد: دعای معتکفان بارها برکات عینی داشته است. مراجع بزرگی همچون آیتالله بهجت (ره) و آیتالله گلپایگانی (ره) بر اهمیت دعای معتکفین در دورههای حساس تأکید داشتند.
رئیس ستاد ملی اعتکاف با بیان اینکه کیفیت نباید فدای کمیت شود، تصریح کرد: اعتکاف باید فضایی برای خلوت، تفکر و تربیت معنوی جوانان باشد. رهبر انقلاب نیز تأکید دارند که خلوت معنوی مسجد نباید با شلوغیهای غیرضروری از بین برود.
حجتالاسلام والمسلمین تکیهای با اشاره به تشکیل شوراهای راهبری اعتکاف در استانها و اعزام گسترده طلاب آموزش دیده به مراکز برگزاری اعتکاف، گفت: امسال ظرفیتهای جدید دانشآموزی، دانشجویی، نخبگانی و مادر- فرزندی در حال تنظیم است و پس از تعیین دستورالعمل، نحوه برگزاری اعتکاف برای این گروهها، اعلام خواهد شد.
وی همچنین از راهاندازی شبکه سراسری فضای مجازی ویژه معتکفین خبر داد و گفت: قرار است ارتباط هفتگی با معتکفین و ارائه معارف، پرسشوپاسخ و جلسات هدایتگر برقرار شود.
رئیس ستاد ملی اعتکاف با دعوت مردم برای شرکت در این مراسم و گسترش اعتکاف، اضافه کرد: اعتکاف جلوهای از معنویت، وحدت و استقامت ملی است. مردم ایران با وجود دههها فشار، جنگ تحمیلی، تحریم و فتنه، به برکت معنویتهایی، چون اعتکاف، اربعین و زیارت رضوی در مقابل همۀ این موارد ایستادهاند. نباید از ناهنجاریها ناامید شد؛ خداوند این ملت را برای مأموریتی الهی برگزیده است.