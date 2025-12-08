مراسم روز دانشجو، امروز (۱۷ آذر) با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، گروه‌های مختلف دانشجویی از تشکل‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و شورا‌های دانشجویی حضور داشتند و نمایندگان آنها دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کردند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، با تبریک روز دانشجو گفت: اینکه دانشجو به سرنوشت کشور حساس باشد خواسته قلبی رهبری، مردم و انقلاب است.

اسلامی افزود: انقلاب اسلامی که امام و شهدا راه آن را باز کردند، دو خروجی مهم دارد. نخست، سربلندی مردم و سپس رشد و پیشرفت همه جانبه کشور.

وی گفت: اگر جایی پیشرفت موثر داریم به برکت توجه به اهداف انقلاب اسلامی است و اگر در جایی کمبود داریم به مقاصد انقلاب توجه نکرده‌ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: هیچ کشوری پیشرفت نکرده است مگر اینکه به این دو موضوع توجه کرده باشد.