معاون نظارت بر اجرای احکام تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: متصدی یک واحد صنفی کیف و کفش در اهواز به دلیل گرانفروشی به تعزیرات حکومتی احضار و محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام بهمئی گفت: پرونده گرانفروشی و عدم ارائه فاکتور یک واحد صنفی کیف و کفش به ارزش ۳ میلیارد ریال در شعبه ۱۰ بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و محرز شدن اتهام انتسابی، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی برای تخلف گرانفروشی معادل میزان گرانفروشی و ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی برای تخلف ارائه نکردن فاکتور محکوم کرد.