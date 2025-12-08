مدیر دفتر حفاظت لایه اوزون سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: با اجرای دقیق تعهدات بین‌المللی، از جمله پروتکل مونترال و کنوانسیون وین، روند ترمیم لایه اوزون تسریع شده و تاکنون حدود ۲۰ درصد از این لایه ترمیم شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین شاهباز در سفر به خراسان جنوبی، با اشاره به عملکرد موفق ایران در همکاری‌های جهانی افزود: ایران امروز به‌عنوان یکی از کشور‌های پیشرو در حفاظت از لایه اوزون شناخته می‌شود و با بهره‌گیری از دیپلماسی محیط‌زیستی فعال توانسته از تصویب مقررات فراتر از توان کشور جلوگیری کند و در عین حال همه تعهدات اصلی خود را به‌طور کامل به اجرا بگذارد.

وی با اشاره به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل در این حوزه افزود: انتقال فناوری‌های جدید، تجهیز و توسعه مراکز آموزشی، برگزاری دوره‌های تخصصی کنترل مواد مخرب اوزون، و پایش دقیق ورود مواد تحت کنترل از مرز‌ها از جمله این اقدامات بوده است.

آقای شاهباز تأکید کرد: کنترل‌های سخت‌گیرانه مانع ورود گاز‌های مخرب به کشور شده و این اقدامات در کنار همکاری‌های جهانی، چشم‌انداز روشنی برای ترمیم کامل لایه اوزون و حفاظت از محیط‌زیست ایران و جهان رقم زده است.

در ادامه این دیدار، فرهادی معاون استاندار خراسان جنوبی، ضمن قدردانی از حضور مدیر دفتر حفاظت لایه اوزون در استان، از حمایت همه‌جانبه استانداری در اجرای برنامه‌های مرتبط با حفاظت لایه اوزون خبر داد و به ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان اشاره کرد.

مدیر دفتر حفاظت لایه اوزون سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌منظور حضور در کارگاه آموزشی تخصصی حفاظت از لایه اوزون در صنعت تبرید و تهویه مطبوع به خراسان جنوبی سفر کرده است.