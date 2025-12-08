پخش زنده
امروز: -
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: طرح «رویش» با پنج محور شامل فعالسازی داراییهای راکد، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری، تقویت تأمین مالی تولید، بهرهگیری از فناوریهای نوین و گسترش شمولیت مالی اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما رضا عیوضلو در خصوص محور نخست طرح «رویش» توضیح داد: اولین محور طرح رویش فعالسازی داراییهای راکد و غیرمولد است. بخشی از این داراییها که پیشتر در قالب ابزارهای مالی در بورس کالا، بورس انرژی و بازار اوراق بهادار عرضه شدهاند، ارزش قابلتوجهی ایجاد کردهاند، اما هدف اصلی این است که این انباشت ارزش در خدمت تولید قرار گیرد. به گفته وی، این محور همچنین بهدنبال تبدیل سایر داراییهای راکد به ابزارهای مالی برای بهرهبرداری مولد از آنهاست.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار محور دوم طرح رویش را «توسعه ابزارهای سرمایهگذاری و ابزارهای تأمین مالی» معرفی کرد و گفت: فضای نااطمینانی اقتصادی موجب شده خانوارها سرمایههای خود را به سمت داراییهای فیزیکی سوق دهند. این محور با تنوعبخشی به ابزارهای بازار، ایجاد اطمینان و فراهمکردن پوشش ریسک و تورم، دغدغه سرمایهگذاران را کاهش خواهد داد.
عیوضلو افزود: محور سوم با عنوان «تقویت نقش تأمین مالی تولید در بازار سرمایه» است. تشکیل سرمایه از منظر کلان اهمیت زیادی دارد و بازار سرمایه باید تأمینکننده نیازهای مالی بنگاهها باشد؛ بهگونهای که واحدهای اقتصادی مطمئن باشند تمام نیازهایشان از این مسیر قابل تأمین است. هدف این محور افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی تولید است و برنامههای اجرایی آن بهطور جداگانه ارائه خواهد شد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس سپس به محور چهارم طرح رویش با عنوان «توسعه سازوکارها و فناوریهای مالی و معاملاتی» اشاره کرد و گفت: تحولات فناوری، ساختار بازار و ترجیحات فعالان را تغییر داده است و بهرهگیری از فناوریهای نوین اکنون ضرورتی اجتنابناپذیر بهشمار میآید. این محور به دنبال ارائه راهکارهای متناسب با این تحولات است.
عیوضلو در پایان محور پنجم طرح رویش را «گسترش شمولیت مالی» معرفی کرد و توضیح داد: پس از ایجاد زیرساختها و طراحی ابزارها، لازم است این ظرفیتها در اختیار خانوارها و تولیدکنندگان قرار گیرد. نقش رسانهها و ابزارهای اطلاعرسانی در انتقال مفاهیم مالی و ارتقای آگاهی عمومی در این محور اساسی است