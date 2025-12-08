

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود و تیم‌ها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی می‌شوند. تیم‌های چهارم نیز برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت می‌کنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابت‌های جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

** جام ریاست فدراسیون جهانی (برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ - تیم‌های اول تا چهارم هر گروه برای رده‌های مختلف انتخاب می‌شوند.)

* گروه الف:

* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:

پاراگوئه - کرواسی

ایران - اروگوئه (ساعت ۱۶ - سالن ماسپورت در شهر دن بوش)

- تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دیدار برای رده‌های ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی و ۲۰ - ۳۳ از تیم پاراگوئه شکست خورد.

- تیم‌های کرواسی و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اروگوئه و ایران بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه ب:

مصر ۲۶ - ۲۶ کوبا

چین ۳۲ - ۳۰ قزاقستان

- تیم‌های چین و کوبا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های قزاقستان و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

** دور دوم گروهی: (در هر گروه ۶ تیم حضور دارند و تیم‌های اول و دوم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. نتایج تیم‌های هم گروه در دور اول مجدد محاسبه شده است.)

گروه یک:

سنگال ۲۳ - ۲۷ ژاپن

سوئیس ۲۴ - ۳۶ رومانی

مجارستان ۲۷ - ۲۸ دانمارک

- تیم‌های دانمارک با ۱۰ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیم‌های رومانی با ۶، ژاپن با ۵، سوئیس با ۲ و سنگال بدون امتیاز در رده‌های سوم تا ششم جای گرفتند و همگی حذف شدند.

* گروه دو:

مونته نگرو ۳۳ - ۱۷ صربستان

اسپانیا ۲۵ - ۲۹ آلمان

فارو ۳۰ - ۳۳ ایسلند

- تیم‌های آلمان با ۱۰ و مونته نگرو با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های صربستان با ۵، اسپانیا با ۴، فارو با ۳ و ایسلند با ۲ امتیاز در رده‌های سوم تا ششم قرار گرفتند و همگی حذف شدند.

* گروه سه:

- تیم فرانسه و هلند با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های لهستان با ۴ و اتریش و تونس با ۲ و آرژانتین بدون امتیاز رده‌های سوم تا ششم قرار دارند و عملا حذف شدند.

* گروه چهار:

- تیم‌های نروژ و برزیل با ۸ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیم‌های سوئد و آنگولا با ۴ و چک و کره جنوبی بدون امتیاز سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.

- تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابت‌های قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.

- در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیم‌های مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شده‌اند.