دور دوم گروهی بیست و هفتمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی زنان جهان ۲۰۲۵ امروز در آلمان و هلند پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۳۲ تیم در شهرهای دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار میشود و تیمها در ۸ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و ۲۴ تیم (از هر گروه ۳ تیم) به دور دوم گروهی راه یافتند. در نهایت ۸ تیم راهی یک چهارم نهایی میشوند. تیمهای چهارم نیز برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ و در جام رئیس فدراسیون بین المللی رقابت میکنند. تیم بانوان ایران برای سومین بار و به صورت پیاپی حضور در رقابتهای جهانی را تجربه کرد و تیم روسیه به علت بحران اوکراین از حضور در مسابقات منع شد. نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
** جام ریاست فدراسیون جهانی (برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ - تیمهای اول تا چهارم هر گروه برای ردههای مختلف انتخاب میشوند.)
* گروه الف:
* برنامه - دوشنبه ۱۷ آذر:
پاراگوئه - کرواسی
ایران - اروگوئه (ساعت ۱۶ - سالن ماسپورت در شهر دن بوش)
- تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دو ۹ - ۳۴ از تیم سوئیس، ۱۳ - ۴۷ از مجارستان و ۲۱ - ۳۰ از سنگال شکست خورد و بدون امتیاز چهارم شد. تیم ایران در دیدار برای ردههای ۲۵ تا ۳۲ (جام ریاست فدراسیون جهانی) ۹ - ۳۸ از تیم کرواسی و ۲۰ - ۳۳ از تیم پاراگوئه شکست خورد.
- تیمهای کرواسی و پاراگوئه با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای اروگوئه و ایران بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه ب:
مصر ۲۶ - ۲۶ کوبا
چین ۳۲ - ۳۰ قزاقستان
- تیمهای چین و کوبا با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای قزاقستان و مصر بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
** دور دوم گروهی: (در هر گروه ۶ تیم حضور دارند و تیمهای اول و دوم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت. نتایج تیمهای هم گروه در دور اول مجدد محاسبه شده است.)
گروه یک:
سنگال ۲۳ - ۲۷ ژاپن
سوئیس ۲۴ - ۳۶ رومانی
مجارستان ۲۷ - ۲۸ دانمارک
- تیمهای دانمارک با ۱۰ و مجارستان با ۷ امتیاز اول و دوم شدند و به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. تیمهای رومانی با ۶، ژاپن با ۵، سوئیس با ۲ و سنگال بدون امتیاز در ردههای سوم تا ششم جای گرفتند و همگی حذف شدند.
سوئیس با ۲ و سنگال و ژاپن بدون امتیاز در ردههای سوم تا ششم جای دارند.
* گروه دو:
مونته نگرو ۳۳ - ۱۷ صربستان
اسپانیا ۲۵ - ۲۹ آلمان
فارو ۳۰ - ۳۳ ایسلند
- تیمهای آلمان با ۱۰ و مونته نگرو با ۶ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای صربستان با ۵، اسپانیا با ۴، فارو با ۳ و ایسلند با ۲ امتیاز در ردههای سوم تا ششم قرار گرفتند و همگی حذف شدند.
* گروه سه:
- تیم فرانسه و هلند با ۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای لهستان با ۴ و اتریش و تونس با ۲ و آرژانتین بدون امتیاز ردههای سوم تا ششم قرار دارند و عملا حذف شدند.
* گروه چهار:
- تیمهای نروژ و برزیل با ۸ امتیاز اول و دوم شدند و صعود کردند. تیمهای سوئد و آنگولا با ۴ و چک و کره جنوبی بدون امتیاز سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.
- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ تیم فرانسه با شکست نروژ قهرمان شد و تیم دانمارک در رده سوم قرار گرفت.
- تیم بانوان ایران در ۱۵ دیدار رقابتهای قهرمانی جهان ۲ پیروزی و ۱۲ باخت کسب کرده است و ۲۸۰ گل زده و ۵۳۵ گل خورده در کارنامه دارد. تیم ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ در رده ۳۱ جهان قرار گرفت.
- در تاریخچه هندبال قهرمانی زنان جهان تیم روسیه با احتساب نتایج شوروی سابق با ۷ قهرمانی، ۲ نایب قهرمانی و ۲ سومی همچنان رکورد دار است و تیم نروژ با ۴ قهرمانی، ۵ نایب قهرمانی و ۳ سومی در رده دوم و تیم آلمان با احتساب نتایج آلمان شرقی با ۴ قهرمانی و سومی در رده سوم قرار دارند. تیم فرانسه نیز با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار دارد. تیمهای مجارستان، یوگسلاوی سابق، دانمارک، رومانی، چکسلواکی سابق، هلند، کره جنوبی و برزیل نیز یک بار قهرمان شدهاند.