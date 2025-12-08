پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: میانگین کشور در مثبت شدن نمونههای انفولانزا ۳۴ درصد است و استان از میانگین کشوری پایینتر است.
احسان ریخته گر با اشاره به اینکه پیش بینی میشود ویروس انفولانزا تا پایان بهمن واوایل اسفند ماه دراستان فعال باشد از مردم خواست تا حد امکان از تجمعات پرهیز کنند و از ماسک استفاده نمایند.
وی انفولانزا را یکنوع بیماری واگیر دانست و گفت: با مصرف نوشیدنی وتامین اب بدن و هم همچنین استفاده از سبزیجات در رژیم غذایی از ابتلا به این بیماری جلوگیری می شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه تعطیلیها با هدف توقف چرخه انتقال ویروس انجام میشود: از مبتلایان خواست تا بهبود کامل بیماری در خانه بمانند و از حضور در محل کار، مدارس و دانشگاهها خوداری کنند.