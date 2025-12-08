نماینده مجلس در دیدار با مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر رفع مشکلات اسکان گردشگران و تقویت طرح‌های گردشگری در دامغان تاکید کرد و از همکاری موثر این سازمان در تغییر کاربری زمین‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی‌اکبر علیزاده، نماینده دامغان، با تأکید بر ظرفیت‌های گردشگری این شهر تاریخی، خواستار ارتقاء زیرساخت‌های اسکان گردشگران به ویژه در ایام نوروز شد.

وی از آمادگی سرمایه‌گذار برای احداث مجتمع گردشگری با ۱۰۰ سوئیت خبر داد که کمبودهای اسکان را پوشش می‌دهد.

سازمان ملی زمین و مسکن در تغییر کاربری زمین مورد نظر و تأیید نقشه‌های اجرایی این پروژه همکاری قابل توجهی داشته است.

توسعه فضاهای گردشگری جدید در دامغان می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه و افزایش درآمدهای استانی کمک کند.

این دیدار به دنبال هماهنگی بیشتر برای پیشبرد پروژه‌های گردشگری و ارتقای وضعیت گردشگران برگزار شد