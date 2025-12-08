دستگیری کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی در چهارباغ
فرمانده انتظامی البرز از دستگیری یک نفر کلاهبردار کانال تلگرامی که با وعده پرداخت وام فوری به مردم از آنان ۱۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود در شهرستان چهارباغ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، سردار حمید هداوند گفت: در پی مراجعه حضوری یکی از شهروندان خانم به پلیس فتا شهرستان چهارباغ و اعلام اینکه حسابش مسدود شده است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.
وی گفت:در بررسیهای دقیق صورت گرفته از سوی ماموران پلیس فتا مشخص شد همسر این خانم در پلتفرم تلگرام با ایجاد گروهی اقدام به تبلیغ پرداخت وام فوری به شهروندان کرده و از آنان کلاهبرداری میکند.
وی افزود: ماموران بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی اقدام به دستگیری متهم کرده و در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد این فرد کلاهبردار با ایجاد گروهی در بستر تلگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در سراسر کشور کرده و مبالغی را به عنوان حق امتیاز دریافت و به کارتهای سه نفر از آشنایان واریز و مبالغ کلاهبرداری شده را در سایتهای شرط بندی و در صرافی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرد.
هداوند با اشاره به اینکه تا کنون ۱۷ نفر از شاکیان پرونده از سراسر کشور شناسایی شدهاند گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است