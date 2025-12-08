به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سردار حمید هداوند گفت: در پی مراجعه حضوری یکی از شهروندان خانم به پلیس فتا شهرستان چهارباغ و اعلام اینکه حسابش مسدود شده است رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی گفت:در بررسی‌های دقیق صورت گرفته از سوی ماموران پلیس فتا مشخص شد همسر این خانم در پلتفرم تلگرام با ایجاد گروهی اقدام به تبلیغ پرداخت وام فوری به شهروندان کرده و از آنان کلاهبرداری می‌کند.

وی افزود: ماموران بلافاصله با هماهنگی مقام قضایی اقدام به دستگیری متهم کرده و در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد این فرد کلاهبردار با ایجاد گروهی در بستر تلگرام اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در سراسر کشور کرده و مبالغی را به عنوان حق امتیاز دریافت و به کارت‌های سه نفر از آشنایان واریز و مبالغ کلاهبرداری شده را در سایت‌های شرط بندی و در صرافی ارز‌های دیجیتال سرمایه گذاری کرد.

هداوند با اشاره به اینکه تا کنون ۱۷ نفر از شاکیان پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند گفت: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده است