به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ معاون اقتصادی استاندار گلستان در ارتباط زنده با خبر ساعت ۱۴ سیما از رشد یازده درصدی ارزش دلاری صادرات امسال گلستان خبر داد.

عبدالعلی کیانمهر گفت : منطقه آزاد اینچه برون که دروازه ورود محصولات خارجیست شرایط ریلی و زمینی خوبی برای صادرات محصولات کشور به ویژه محصولات کشاورزی به کشور های آسیای میانه فراهم شده است.

وی همچنین از آماده شدن پیشنهاد تکمیل کریدور شمال جنوب کشور برای ارائه در سفر بعدی رئیس جمهور خبر داد.