هفته سی و هشتم و پایانی فوتبال لیگ برزیل ۲۰۲۵ بامداد امروز به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتیجه مسابقات به این شرح است:

سانتوس ۳ - ۰ کروزیرو

- در تیم سانتوس نیمار ستاره برزیلی به طور کامل بازی کرد.

بوتافوگو ۴ - ۲ فورتالزا

اینترناسیونال ۳ - ۱ براگانتینو

میراسول ۳ - ۳ فلامینگو

ویتوریا ۱ - ۰ سائوپائولو

سیارا ۱ - ۳ پالمیراس

آتلچیکو مینی رو ۵ - ۰ واسکودوگاما

- هالک مهاجم کهنه کار و مطرح برزیلی زننده گل دوم تیم مینی رو بود.

کورینتیانس ۱ - ۱ ژوونتود

اسپرت رسیفه ۰ - ۴ گرمیو

- در جدول پایانی لیگ برازیلیرو برزیل، تیم فلامینگو با ۷۹ امتیاز قهرمان فصل شد و تیم‌های پالمیراس با ۷۶، کروزیرو با ۷۰ و میراسول با ۶۷ و فلومیننزه با ۶۴ امتیاز دوم تا پنجم شدند و همگی به دور گروهی جام لیبرتادورس در فصل آینده راه یافتند. تیم‌های بوتافوگو با ۶۳ و باهیا با ۶۰ امتیاز ششم و هفتم شدند که تیم باهیا به دور انتخابی جام لیبرتادورس صعود کرد. تیم‌های گرمیو، براگانتینو، آتلچیکو مینی رو، سانتوس، کورینتیانس و واسکودوگاما به جام سودآمه ریکانا راه یافتند.

تیم‌های سیارا و فورتالزا با ۴۳، ژوونتود با ۳۵ و اسپرت رسیفه با ۱۷ امتیاز در رده‌های ۱۷ تا ۲۰ قرار گرفتند و به دسته دوم سقوط کردند. از دسته دوم تیم‌های کوریچیبا، آتلچیکو پارانائنزه، چاپکوئنزه و رمو به دسته اول صعود کردند.

- در جدول گلزنان کایو ژرژ مهاجم برزیلی کروزیرو با ۲۱ گل آقای گل شد و جورجین دِ آراسکائتا مهاجم اروگوئه‌ای تیم فلامینگو با ۱۸ گل در رده دوم قرار گرفت.

- در فصل قبل در سال ۲۰۲۴ تیم‌های بوتافوگو، پالمیراس و فلامینگو اول تا سوم شدند.

- در لیگ فوتبال برزیل که از سال ۱۹۳۷ سابقه برگزاری دارد، تیم پالمیراس با ۱۲ قهرمانی و ۶ نایب قهرمانی رکورد دار است و تیم سانتوس با ۸ قهرمانی و ۸ نایب قهرمانی در رده دوم قرار دارد. تیم‌های فلامینگو با ۸ قهرمانی و سه نایب قهرمانی سوم و کورینتیانس با ۷ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی در رده چهارم قرار گرفتند. تیم سائوپائولو با ۶ بار قهرمانی و نایب قهرمانی پنجم است. تیم بوتافوگو برای سومین بار پس از سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۹۵ قهرمان شد.