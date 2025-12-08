پخش زنده
گرمخانههای شهر با شروع فصل سرما، برای ارائه خدمات رفاهی به افراد بیسرپناه فعال شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: گرمخانه پارک جلالیه هر شب بین ۳۵ تا ۴۰ نفر را پذیرش میکند و در صورت افزایش مراجعات، اردوگاه چشمهسفید نیز برای اسکان شبانه آماده بهرهبرداری است.
شیرزاد عباسی ادامه داد: خدماتدهی به افراد بیسرپناه از ساعات ابتدایی شب آغاز میشود و توزیع غذای گرم از ساعت ۶ غروب شروع و افراد تا ساعت ۸ صبح در گرمخانه اسکان دارند.
عباسی گفت: اسکان شبانه برای بانوان در گرمخانههای زیر نظارت بهزیستی انجام میشود و خدمات کامل شامل شام، صبحانه و امکانات بهداشتی به آنان ارائه میگردد.
وی گفت: پذیرش افراد در گرمخانهها به دو صورت حضور داوطلبانه افراد نیازمند و جمعآوری توسط تیمهای خدماتی شهرداری در سطح شهرانجام میشود.