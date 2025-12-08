پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی مازندران اعلام کرد: ۸ قلم شیء کشفشده در فریدونکنار تقلبی بوده و ۷ نفر در این رابطه دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی مازندران از کشف ۸ قلم شیء تقلبی و دستگیری ۷ متهم در شهرستان فریدونکنار خبر داد.
سرهنگ محمدرضا کردان گفت: در پی گزارش میراثبانان افتخاری درباره نگهداری و خرید و فروش احتمالی اشیای عتیقه در یکی از منازل شخصی شهرستان فریدونکنار، مأموران یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با همکاری نیروهای انتظامی و دستور قضایی به محل اعزام شدند.
در این عملیات غافلگیرانه، ۸ قلم مجسمه سنگی تقلبی کشف و ضبط و ۷ نفر با هویت مشخص دستگیر شدند.
وی با اشاره به خبر منتشر شده مبنی بر ارزش تاریخی و فرهنگی این اشیا یادآور شد: نتیجه بررسیها نشان داد که تمامی ۸ قطعه مجسمه مورد ادعا (معروف به گوهر شب چراغ)، با استفاده از گچ و مواد شیمیای زیر مجموعهی فلورسانس و فسفرسانس، در اشکال انتزاعی و توسط جاعلین ساخته شدهاند.
بر این اساس، اشیای مذکور فاقد هرگونه وجاهت، اصالت و ارزش فرهنگی- تاریخی است و همچنین روش ساخت، مواد به کار رفته و شکل ظاهری آنها، گواهی آشکار بر تقلبی و جعلی بودن این مجسمههاست.
کردان با اشاره به اینکه پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شده است، تأکید کرد: ساخت، خریدوفروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از انواع دستگاههای فلزیاب بدون مجوز وزارت میراثفرهنگی غیرقانونی است و در صورت استفاده از این دستگاهها برای کشف آثار تاریخی، با متخلفان برخورد خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی مازندران با اشاره به ارسال پرونده متهمان به مراجع قضایی، از مردم خواست هرگونه مورد مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز یا خرید و فروش اشیای تاریخی را از طریق شماره ۰۱۱۳۳۳۹۱۰۰۷ گزارش دهند.