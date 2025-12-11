به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نشست مدیریت بحران خوی که به ریاست غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان برگزار شد، وضعیت آمادگی ادارات خدمات رسان برای مواجهه با شرایط زمستانی و حفظ پیوستگی خدمات عمومی بررسی شد.

فرماندار خوی با تشریح ضرورت برنامه ریزی پیشگیرانه در برابر رخداد‌های طبیعی فصل سرما اعلام کرد هدف اصلی مدیریت بحران در شهرستان ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای کاهش پیامد‌ها و پاسخ سریع و کارآمد به نیاز‌های مردم است.

آزاد تأکید کرد: هر اداره باید طرح عملیاتی ویژه زمستان را به صورت دقیق تدوین و اجرا کند تا در صورت بروز کولاک، لغزندگی یا انسداد راه ها، ارائه خدمت بدون وقفه ادامه یابد.

آزاد با ارزیابی عملکرد ادارات در مانور دورمیزی، بر ضرورت انسجام عملیاتی میان دستگاه‌های امدادی و اجرایی تأکید کرد و گفت: هرگونه تأخیر در خدمات رسانی به مردم در شرایط سخت زمستانی پذیرفتنی نیست و ادارات موظفند هم از نظر تجهیزات و هم از نظر نیرو‌ها در بالاترین سطح آمادگی قرار گیرند.

او خواستار به روز شدن نقشه‌های نقاط حادثه خیز، تجهیز مسیر‌های اصلی و روستایی، آماده سازی ماشین آلات سنگین و ایجاد ارتباط مستمر میان مرکز مدیریت بحران و تیم‌های میدانی شد.