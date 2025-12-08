به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری در نشست هماهنگی ها برای برگزاری مراسم روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با بیان اینکه نهم دی ماه یکی از برگ های زرین انقلاب اسلامی است افزود: حضورملت بصیر ایران در این روز تاریخی حجت را برهمه بدخواهان نظام تمام کرد.

وی حضور مردم ایران در راهپیمایی عظیم نهم دی ماه و حضور مردم گیلان در روز هشتم دی ماه سال ۸۸ را قیام تاریخی برخاسته از بصیرت و فهم دینی مردم ایران دانست و افزود : بصیرت مضاعف مردم گیلان باعث شد تا یک روز زودتر از سایر نقاط کشور به صحنه آمده و بساط فتنه گران را برچینند.