رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان در نشست هماهنگی برگزاری گرامیداشت حماسه نهم دی ماه، گفت: بزرگداشت این حماسه تاریخی، با حضور گسترده مردم راس ساعت ۱۰ صبح روز هشتم دی ماه در میدان شهدای ذهاب شهرداری رشت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری در نشست هماهنگی ها برای برگزاری مراسم روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با بیان اینکه نهم دی ماه یکی از برگ های زرین انقلاب اسلامی است افزود: حضورملت بصیر ایران در این روز تاریخی حجت را برهمه بدخواهان نظام تمام کرد.
وی حضور مردم ایران در راهپیمایی عظیم نهم دی ماه و حضور مردم گیلان در روز هشتم دی ماه سال ۸۸ را قیام تاریخی برخاسته از بصیرت و فهم دینی مردم ایران دانست و افزود : بصیرت مضاعف مردم گیلان باعث شد تا یک روز زودتر از سایر نقاط کشور به صحنه آمده و بساط فتنه گران را برچینند.