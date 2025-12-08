در جلسه اخیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام شد از این پس، تمامی طرح‌های بازآفرینی در محلات کم‌برخوردار ملزم به داشتن پیوست پدافند غیرعامل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست تازه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت بازآفرینی شهری ایران، موضوع الزامی شدن پیوست پدافند غیرعامل در تمامی طرح‌های بازآفرینی شهری به تصویب رسید.

سید حمید موسوی، معاون فنی و نظارت، اعلام کرد که در طرح‌های جدید، توجه به ایمن‌سازی زیرساخت‌ها، تقویت فضاهای امن و بهبود دسترسی‌ها در اولویت قرار می‌گیرد.

او این سیاست را گامی مهم در افزایش تاب‌آوری شهرها در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی دانست.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت بازآفرینی، نیز با حمایت از این رویکرد، استفاده سازمان‌یافته از ظرفیت مساجد در شرایط بحرانی را ضروری عنوان کرد.

وی گفت که طرح افزایش تاب‌آوری مساجد در ۱۰۰ محله آغاز شده و در فاز نخست، ۵۰ مسجد با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وارد مرحله ارتقای پدافندی خواهند شد.

در ادامه جلسه، موضوعاتی مانند روند تکمیل سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد، گزارش برنامه‌های هفته پدافند غیرعامل، بررسی وضعیت اجرای برنامه‌های سال جاری و شناسایی چالش‌های مدیریتی مطرح شد. همچنین به برگزیدگان مسابقه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران جوایزی اهدا شد.

جلسه با تأکید بر تسریع اجرای سیاست‌های پدافندی در طرح‌های بازآفرینی شهری به پایان رسید.