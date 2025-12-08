امام جمعه بوشهر؛
نسل جوان باید سازمانیافته وارد میدان ساخت آینده کشور شود
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: نسل جوان نیازمند حضور سازمانیافته در عرصههای فکری، فرهنگی، علمی و اجتماعی است و باید در قالب گعدههای فکری، نشستهای تحلیلی، فعالیتهای دانشجویی و تشکیلاتی، نقشآفرینی خود را تقویت کند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیت الله صفایی بوشهری در دیدار دانشجویان به مناسبت روز دانشجو با تبیین شرایط جدید جهانی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این عرصه، اظهار کرد: ایران امروز یکی از بازیگران اصلی در طراحی نظم آینده جهان است و دشمنان انقلاب اسلامی با بهکارگیری انواع راهبردهای ترکیبی تلاش میکنند حرکت ملت ایران را متوقف کنند.
امام جمعه بوشهر با تشریح مختصات دوران کنونی، گفت: جهان در حال عبور از یک «پیچ تاریخی» است و بسیاری از قدرتهای سلطهگر بهویژه آمریکا راهبردهای بلندمدت خود را بازطراحی میکنند.
وی تأکید کرد: فروپاشی نظم تکقطبی موجب شده است ایران با تکیه بر توان تمدنی، مردمسالاری دینی و ظرفیتهای داخلی، به یک قدرت اثرگذار در تعیین آینده نظم جهانی تبدیل شود.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به تفاوت ایران با سایر قدرتهای منطقهای و جهانی ابراز داشت: ایران برخلاف بسیاری از کشورها، دارای مولفههای قدرت متنوع و چندبعدی است؛ از رهبری الهی و مردم توانمند گرفته تا استعداد علمی، پیشینه تمدنی، جغرافیای راهبردی و اندیشه سیاسی مبتنی بر عدالت و معنویت. همین مولفهها باعث شده ایران نقش تعیینکنندهای در تحولات منطقه و جهان داشته باشد.
وی ادامه داد: همین ظرفیتها موجب شده قدرتهای غربی تلاش کنند با استعمار ترکیبی شامل فشار اقتصادی، جنگ رسانهای، عملیات روانی، تضعیف هویت فرهنگی و ضربه به اعتماد اجتماعی، حرکت ایران را متوقف کنند.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به تحولات امنیتی و سیاسی اخیر گفت: طراحان نظام سلطه با برنامهریزی گسترده در منطقه و عملیات روانی در داخل کشور بهدنبال براندازی، تضعیف توان هستهای و ایجاد ناامنی بودند، اما به اهداف خود نرسیدند. جمهوری اسلامی در میدان ابتکار عمل را در دست داشت و دشمن ناچار به عقبنشینی شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر بخش مهمی از سخنان خود را به نقش جوانان اختصاص داد و بیان کرد: سرمایه اصلی ایران، منابع انسانی آن است و محور این سرمایه، جوانان مؤمن، باهوش و تحلیلگرهستند. آینده کشور را همین نسل میسازد و باید با شناخت تحولات جهانی و انس با خدا، نگرش و توان خود را تقویت کند.
وی تأکید کرد: نسل جوان نیازمند حضور سازمانیافته در عرصههای فکری، فرهنگی، علمی و اجتماعی است و باید در قالب گعدههای فکری، نشستهای تحلیلی، فعالیتهای دانشجویی و تشکیلاتی، نقشآفرینی خود را تقویت کند.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه جوانی بهترین زمان برای انباشت معنویت و ساخت هویت الهی است، گفت:
هر کس خدا را داشته باشد چیزی کم ندارد؛ و هر کسی خدا را نداشته باشد هر چه داشته باشد ناکافی است. ارتباط معنوی، نماز، ذکر و انس شبانه با خدا به انسان آرامش و جهت میدهد. بزرگان ما در سختترین شرایط با همین ارتباط معنوی زندگی را اداره میکردند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر، اظهار کرد: بوشهر استانی راهبردی از نظر انرژی، اقتصاد، جغرافیا و امنیت ملی است. تبدیل این استان به منطقه ویژه علم و فناوری اقدامی بزرگ و تاریخی است؛ اما زیرساختها باید متناسب با جایگاه واقعی استان تقویت شوند.
وی همچنین بر لزوم برنامهریزی برای ساماندهی فعالیتهای دانشجویی، توجه ویژه به نهادینهسازی حضور نسل جوان در عرصههای فرهنگی مانند نماز جمعه، تشکیل هستههای فکری در شهرستانها و بهبود ظرفیت حملونقل دانشجویی تأکید کرد.
آیتالله صفایی بوشهری خواستار تدوین دستورالعملهای مشخص برای بیانیهها، سخنرانیها، ارتباط با دانشگاهها و فعالیتهای فرهنگی شد و گفت: این انسجام، موجب افزایش کارآمدی فعالیتها و اثرگذاری بیشتر در محیط اجتماعی استان خواهد شد.