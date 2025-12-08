به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد بیانی گفت: در پی گزارش مردمی و با همکاری مأموران کلانتری ۱۱ امام خمینی، مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست موفق شدند دو فرد متخلف را که اقدام به صید غیرمجاز کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند.

به گفته وی در این عملیات ۹ قطعه سهره طلایی از گونه‌های با ارزش کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شده است.

بیانی افزود: در بازرسی از متهمان، ابزار صید غیرمجاز شامل یک قبضه سلاح سرد، تور زنده‌گیری، اسپیکر تقلید صدا، قفس، فلاش و سایر تجهیزات نیز کشف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست هوراند ادامه داد: با دستور قضائی ۹ قطعه سهره طلایی پس از اطمینان از سلامتشان، در طبیعت رهاسازی شدند.