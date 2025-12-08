معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد یک ائتلاف ملی برای خاک سالم میان وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و مردم را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صفدر نیازی در آیین گرامیداشت روز جهانی خاک افزود: سلامت خاک تنها یک موضوع تخصصی کشاورزی نیست بلکه مسئله‌ای شهری، زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی امنیتی است.

وی با اشاره به شعار سال «خاک‌های سالم برای شهر‌های سالم» در سال ۲۰۲۵ گفت: شهر سالم فقط خیابان و ساختمان نیست بلکه بر بستری از خاک سالم، تنفس‌پذیر و زنده استوار است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: امروز ۷۵ درصد جمعیت ایران در شهر‌ها زندگی می‌کنند و امنیت غذایی، کیفیت هوا، مدیریت روان‌آب‌ها و تاب‌آوری در برابر تغییر اقلیم، همگی به سلامت خاک در پیرامون شهر‌ها وابسته است.

صفدر نیازی ضمن هشدار درباره تهدید‌های جدی پیش‌روی خاک کشور بر ضرورت جلب مشارکت ذی‌نفعان و گفتمان‌سازی فرهنگی تاکید کرد.

وی افزود: خاک، این عنصر خاموش و اغلب مورد غفلت، نه‌تنها بستر تولید غذا و حیات است، بلکه حافظ تنوع زیستی، تنظیم‌کننده چرخه آب و کربن و نگهبان تمدن‌ها است، اما با این حال امروز با چالش‌هایی روبه‌رو است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بااشاره به وضعیت نگران کننده خاک کشور، گفت: افزایش شوری در زمینها در برخی کشور‌ها و ایران، کاهش میانگین مواد آلی خاک‌های زراعی، فرسایش شدید و کاهش حاصلخیزی، آلودگی خاک به فلزات سنگین، فاضلاب و پسماند صنعتی و تغییر کاربری بی‌رویه و افتادنزمینهای کشاورزی در تله توسعه شهری از نگرانی‌ها در حوزه خاک محسوب می‌شود.

صفدر نیازی تاکید کرد: میلیون‌ها هکتار از زمینهای کشاورزی در حریم شهر‌ها قربانی توسعه شده‌اند و این روند تولید غذا را تهدید می‌کند.

وی رویکرد این وزارتخانه را مبتنی بر چهار محور دانست و گفت: عملیاتی کردن تکالیف قانون حفاظت از خاک و آیین‌نامه‌های مربوطه، استقرار خط‌مشی مدیریت حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک، استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و ارتقای فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی در قبال خاک، تقویت تنظیم‌گری، نظارت و نظام پایش سلامت خاک از مهم‌ترین دستاورد‌های یک سال گذشته در حوزه آب و خاک هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به بخشی از اقدامات انجام‌شده اشاره کرد و افزود: انجام مطالعات تفصیلی خاک‌شناسی و تهیه نقشه‌های مدیریت‌پذیر در ۶۲ هزار هکتار زمینها و برنامه‌ریزی برای افزایش آن به ۸۲ هزار هکتار در سال ۱۴۰۴، تدوین و ابلاغ ۶ مورد دستورالعمل و ضابطه فنی مرتبط با قانون حفاظت از خاک، ساماندهی و نظارت بر فعالیت ۲۲۷ آزمایشگاه خاک‌شناسی خصوصی، اجرای طرح پایش کمی و کیفی خاک در ۱۷ استان کشور، اجرای طرح‌های مزارع الگویی برای بهبود تغذیه گیاه در ۷ استان، برگزاری دوره‌های آموزشی بین‌المللی با مشارکت GSP در استان گلستان از جمله اقدامات این معاونت در حوزه خاک است.

نیازی گفت: اگر می‌خواهیم فردایی امن، شهری پایدار و غذایی سالم داشته باشیم، باید خاک را از حاشیه سیاست‌گذاری به متن توسعه بازگردانیم و اکنون زمان اقدام، هم‌افزایی و شکل‌گیری یک اراده ملی است.