فرمانده انتظامی ممسنی از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۱۲ رأس گوساله بدون مجوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سید محمد صدرایینژاد گفت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل گوساله مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
او ادامه داد: پس از بررسیهای انجام شده مشخص شد این خودرو حامل ۱۲ رأس گوساله بدون مجوز دامپزشکی است.
فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با بیان اینکه در این خصوص راننده به مرجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: برابر نظر کارشناسان ارزش این دامها ، ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد.