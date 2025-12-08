مدیر کل صمت استان البرز گفت: ۱۳۶ طرح دارویی جدید در حال احداث و در آستانه بهره‌برداری قرار دارند تحقق این طرح‌ها می‌تواند جایگاه البرز را تا مرز ۵۰ درصد تولید داروی کشور ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، انصاری در مراسم بهره‌برداری از کارخانه دارو سازی در شهرک تخصصی صنعتی برکت، گفت: با راه اندازی واحدهای تولیدی دارویی، البرز نه‌تنها قدرت نخست داروی ایران است، بلکه برای ورود به جمع پنج قدرت برتر دارویی جهان هدف‌گذاری کرده است.

وی گفت: البرز اکنون صاحب یکی از منسجم‌ترین تشکل‌های دارویی کشور است؛ تشکلی که در قالب «انجمن صنایع همگن دارویی البرز» فعالیت دارد و توانسته چهره صنعت دارویی استان را حرفه‌ای‌تر و مطالبه‌گرتر کند.

به گفته او، سهم البرز در تولیدات دارویی کشور بیش از ۶۰ درصد است؛ آماری که آن را به مرکز اصلی تولید دارو، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان، زیست‌فناوری و هایتک تبدیل کرده است.

مدیرکل صمت البرز اعلام کرد: بخش عمده صادرات دارویی ایران از این استان انجام می‌شود و در حال حاضر چهار قاره جهان مقصد محصولات دارویی البرز هستند. او از این دستاورد به‌عنوان گواهی بر توان فناورانه و استاندارد‌های بین‌المللی تولید در البرز یاد کرد.

انصاری از جهش پروژه‌های صنعتی دارو در استان خبر داد و گفت: استان البرز طی یک سال و نیم اخیر شاهد صدور مجوز‌های متعدد و آغاز پروژه‌های عظیم دارویی بوده و طبق اعلام او ۱۳۶ طرح دارویی جدید در حال احداث و در آستانه بهره‌برداری قرار دارند؛ بخشی مربوط به امسال و بخشی دیگر برای سال آینده برنامه‌ریزی شده‌اند که تحقق این طرح‌ها می‌تواند جایگاه البرز را تا مرز ۵۰ درصد تولید داروی کشور ارتقا دهد.

مدیرکل صمت البرز تأکید کرد: در حوزه تأمین ارز برای مواد اولیه و تجهیزات دارویی، تولیدکنندگان البرز کمترین میزان چالش را تجربه کرده‌اند. تنها در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای نوسازی خطوط تولید API و تجهیزات حیاتی این صنعت اختصاص یافته است؛ اقدامی که نیاز استان به بازسازی گسترده را برطرف کرده و البرز را در این حوزه در جایگاهی پیشرو قرار داده است.

انصاری چشم‌انداز اصلی صنعت داروی البرز را بر پایه شرکت‌های دانش‌بنیان، زیست‌فناوری، تولید دارو‌های سنتتیک مؤثر و توسعه API‌ها دانست. و افزود: سهم ۳۰ درصدی البرز از ارزش افزوده داروی کشور می‌تواند با این مسیر به‌مراتب افزایش یابد و حتی بر GDP ملی اثرگذاری محسوس داشته باشد.