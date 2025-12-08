سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آماده باش ۵۷۰ نفر راهدار برای بارش‌های پیش رو خبر داد.



‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با اشاره به بارش‌های قابل توجهی که تا اواخر هفته برای کرمانشاه پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: تمام نیرو‌ها و امکانات راهداری برای بارش‌های پیش رو آماده است.

وی با بیان اینکه ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ پای کار هستند، خاطرنشان کرد: ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار نیز در سطح محور‌های مواصلاتی آماده هستند و تجهیز شدند. بالغ بر ۴۴ هزار تن شن و نمک نیز در راهدارخانه‌های استان دپو شده و ۴۱۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین نیز آماده فعالیت هستند.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با بیان اینکه نیرو‌های راهداری حدود هشت هزار کیلومتر محور مواصلاتی که در سطح استان داریم را پوشش خواهند داد، خاطرنشان کرد: محور‌های شریانی به طول حدود ۸۹۰ کیلومتر در اولویت پوشش راهداری زمستانی قرار دارد.

سلیمی وضعیت کنونی محور‌های استان را نیز با توجه به آغاز تدریجی بارش‌ها مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: اکنون تردد در تمامی محور‌های اصلی، فرعی و روستایی استان برقرار است. اما با توجه به شروع بارش‌ها محور‌ها لغزنده است.

وی خاطرنشان کرد: تنها در محور پاوه به مریوان و محدوده گردنه به دلیل بارش برف و کولاک و نبود دید و ایمنی کافی، تا اطلاع بعدی مسدود اعلام شده است.

علی سلیمی سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از رانندگان خواست از تردد‌های غیرضروری در محور‌های کوهستانی و برف‌گیر خودداری کرده و حتما تجهیزاتی مانند زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و گفت: توصیه می‌شود رانندگان قبل از ورود به جاده، با تماس با سامانه ۱۴۱ راهداری از وضعیت محور‌های مواصلاتی آگاهی کسب کنند.