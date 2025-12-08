کارگاه توانمندسازی هیئت امنای امامزادگان و خادمین بقاع متبرکه استان یزد به‌همت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، در امامزاده جعفر یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف استان یزد با اشاره به اهمیت آموزش‌های مستمر گفت: هدف از برگزاری این دوره، ارتقای دانش و توان مدیریتی هیئت امنای امامزادگان در بخش‌های عمرانی، مدیریتی، هزینه‌های جاری و فعالیت‌های فرهنگی است.

حجت‌الاسلام کرمی افزود: این دوره‌ها به صورت سالانه اجرا می‌شود تا نکات ضروری، دستورالعمل‌های سازمانی و تذکرات لازم در حوزه مدیریت بقاع متبرکه یادآوری شود و مشکلات احتمالی مطرح و بررسی گردد.

وی اظهار داشت: حضور مسئولان ملی در این دوره‌ها موجب هم‌افزایی و تبادل تجربه برای بهبود هرچه بهتر مدیریت امامزادگان خواهد شد.