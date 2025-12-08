پخش زنده
دو پژوهشگر علوم پزشکی کاشان بین یک درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرارگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: دو نفر از پژوهشگران این دانشگاه (حامد میرزایی و باقر فرهود) در جمع یک درصد پژوهشگران پراستناد و برتر جهان قرار گرفتند.
غلامعلی حمیدی افزود: بر اساس این گزارش، پایگاه طلایهداران علم جهان (ESI) وابسته به Web of Science همه ساله با بررسی دادههای ۱۰ سال گذشته، فهرست پژوهشگران پر استناد را منتشر میکند و افرادی که در میان یک درصد پژوهشگران با بیشترین تعداد استناد قرار گیرند، در این فهرست بینالمللی معرفی میشوند.
وی گفت: این جایگاه علمی علاوه بر ارتقای جایگاه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان نشاندهنده کیفیت بالای فعالیتهای تحقیقاتی و تلاشهای مستمر اعضای هیئت علمی است.