شهید حسین بهرامی دانشجوی نخبه مازندرانی با طراحی کانال در سوسنگرد نقش کلیدی در آزادسازی این محور داشت و سرانجام در تپه الله اکبر به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آستانه چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای والامقامی که با تکیه بر ایمان و دانش خود در برابر دشمن ایستادگی کردند، زنده و جاویدان است.

در این میان نام شهیدان نخبه و فرهیخته‌ای چون شهید مهندس حسین بهرامی وشکلایی، به عنوان نمادی از تلفیق علم، ایمان و ایثار، می‌درخشد. شهیدی که با تکیه بر دانش ریاضی و مهندسی خود، طرحی نو در جنگ آفرید و نقشه‌های دشمن را در هم ریخت.

شهید مهندس حسین بهرامی وشکلایی، طراح اصلی کانال‌های محاصره دشمن در عملیات سوسنگرد، یکی از چهره‌های نخبه و اثرگذار استان مازندران در دوران دفاع مقدس است.

این شهید بزرگوار در سال ۱۳۳۶ در روستای ولشکلاء شهرستان ساری متولد شد و در سال ۱۳۵۵ در رشته ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شد. وی با آغاز جنگ تحمیلی، تحصیل را رها کرده و به جبهه‌های دفاع مقدس پیوست.

شهید بهرامی به عنوان فرمانده جوان آزادسازی محور سوسنگرد، با طراحی و اجرای شبکه کانال‌ها در این منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در محاصره و شکست دشمن داشت.

این شهید والامقام سرانجام در سی و یکم اردیبهشت ۱۳۶۰ در ارتفاعات تپه الله اکبر بر اثر اصابت گلوله به سر به شهادت رسید.

در بخشی از وصیت‌نامه این شهید آمده است: «بر شما وصیت باد که به شجاعت و جهاد و کوشش و فعالیت و جوشش و خروش... بر شما وصیت باد به کتاب‌های امام خمینی.»

گزارش از زینب نجاتی