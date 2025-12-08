افزایش ۳ درصدی مسافران مترو تهران در آبان
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: در آبان امسال بیش از ۳۷ میلیون مسافر با مترو جابجا شدند که در مقایسه با مهر یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۸۸۸ نفر (حدود سه درصد) افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
هادی زند گفت: در آبان سال جاری در مجموع ۳۷ میلیون و ۹ هزار و ۴۱۸ مسافر در شبکه حملونقل ریلی جابهجا شدهاند. در این میان، ۱۳ آبان شلوغترین روز مترو و ساعات ۷ تا ۸ صبح و ۱۷ تا ۱۸ عصر پرترددترین زمانهای استفاده از مترو بودهاند.
وی افزود: در این ماه ۵۶ هزار و ۱۶۰ حرکت قطار در خطوط هفتگانه متروی پایتخت برای خدماترسانی به مسافران انجام شده که در این میان، خط چهار با ۹ هزار و ۸۲۷ حرکت (معادل ۱۷ درصد کل حرکتها) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
زند همچنین پرترددترین ایستگاههای هر خط را معرفی و خاطرنشان کرد: ایستگاه ۱۵خرداد در خط یک با ۹۶۴ هزار و ۳۵۱ مسافر، ایستگاه گلشهر در خط پنج با ۷۳۸ هزار و ۲۵۴ مسافر، ایستگاه فرهنگسرا در خط ۲ با ۶۷۵ هزار و ۳۹۲ مسافر، ایستگاه بیمه در خط چهار با ۶۲۰ هزار و ۹۶۱ مسافر، ایستگاه آزادگان در خط سه با ۶۰۲ هزار و ۲۷۳ مسافر، ایستگاه اشرفی اصفهانی در خط ۶ با ۲۹۹ هزار و ۸۹۰ مسافر و ایستگاه میدان صنعت در خط هفت با ۲۸۵ هزار و ۸۹۰ مسافر به ترتیب بیشترین تردد را داشتند.
مدیر ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه تأکید کرد که اطلاع شهروندان از ساعات پرتردد و برنامهریزی مناسب سفرهای درونشهری میتواند به توزیع بهتر ترافیک مسافری و افزایش کیفیت خدمات کمک کند. افزود: شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه همواره تلاش کرده با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، خدماتی ایمن، منظم و در شأن شهروندان ارائه کند و امیدوار است این مسیر با همراهی مردم هرچه موفقتر ادامه یابد.
یاد آور می شود:ناوگان مترو تهران در هفت خط و بیش از ۱۶۰ ایستگاه فعال است.