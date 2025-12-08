رادیو صبا همزمان با پویش «ایران‌جان، گلستان‌جان»، در مجموعه‌ای از برنامه‌های سرگرم‌کننده و مجله‌ای، به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی گلستان در «دنگ و فنگ»، معرفی یک روستای ییلاقی سرسبز در «روستا دوستا» و پخش ویژه‌برنامه‌های مرتبط با این پویش می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دنگ و فنگ» از رادیو صبا این هفته به مناسبت پویش ملی «ایران جان، گلستان ایران» با نگاهی ویژه به ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی استان گلستان می‌پردازد و در قالب یک نمایش رادیویی طنز، ایده‌های جدید کسب و کار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به شنوندگان معرفی می‌کند.

برنامه «دنگ و فنگ» به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی در هفته جاری و در چارچوب پویش ملی «ایران جان، گلستان ایران» به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی استان گلستان اختصاص یافته است.

خسروجردی این پویش را فرصتی ارزشمند می‌داند که می‌تواند ظرفیت‌های کمتر شناخته شده اقتصادی استان‌های مختلف کشور را در راستای شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» معرفی کند و زمینه‌ساز رونق و توسعه کسب و کار‌های محلی باشد.

در این هفته، «دنگ و فنگ» با بهره‌گیری از قالبی خلاقانه و طنزآمیز، موضوعات مهمی را به تصویر می‌کشد که بر روند تولید و سرمایه‌گذاری در گلستان تأثیرگذارند.

این موضوعات به طور کلی شامل مشکلات تامین مواد اولیه برای تولیدات استانی، نقش سرمایه‌گذاری خارجی و لزوم جذب سرمایه برای توسعه تولیدات، ضرورت انتقال تجربه و به‌کارگیری فناوری‌های روز در جهت افزایش بهره‌وری، اهمیت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و چالش‌های دریافت تسهیلات مناسب با نرخ سود عادلانه می‌شوند.

نمایش رادیویی «دنگ و فنگ» با زبان طنز و لحنی پویا و جذاب، تلاش می‌کند ضمن جذب مخاطب، آگاهی‌سازی و شناخت بیشتر نسبت به این مسائل اقتصادی را در بین شنوندگان افزایش دهد و پیامد‌های مثبت توسعه اقتصادی را برای استان گلستان برجسته سازد.

«دنگ و فنگ» این هفته فرصتی منحصر‌به‌فرد است تا شنوندگان با نگاهی نوین و از دریچه‌ای متفاوت به مسائل اقتصادی استان گلستان نگاه کنند و ضمن بهره‌مندی از فضای سرگرم‌کننده، با واقعیت‌های اقتصاد تولید و سرمایه‌گذاری در استان بیشتر آشنا شوند.

دنگ و فنگ شنبه تا چهارشنبه به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با بازیگری حمید پارسا و مونا قناد‌ها از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «روستا دوستا»

در راستای پویش ملی «ایران جان، گلستان ایران»، در برنامه روز دوشنبه ۱۷ آذر «روستا دوستا»، شنوندگان رادیو صبا به سفری شنیدنی در روستای پاقلعه از توابع شهرستان رامیان می‌روند؛ روستایی ییلاقی و سرسبز که با آبشارها، چشمه‌های طبیعی، دشت‌ها و جنگل‌های بکر، یکی از مقاصد گردشگری جذاب استان گلستان محسوب می‌شود.

روستای پاقلعه در ارتفاع حدود ۱۱۸۰ متر از سطح دریا قرار دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی‌اش، تابستان‌هایی معتدل و زمستان‌هایی سرد دارد. مسیر دسترسی به این روستا از میان مراتع سرسبز، جنگل‌های طبیعی و چشمه‌های زلال می‌گذرد و تجربه سفر را برای علاقه‌مندان به طبیعت، کوهنوردی و عکاسی دلنشین‌تر می‌کند.

شنوندگان در این برنامه با صدای جریان آب چشمه‌ها، نسیم کوهستان و روایت‌های مردم محلی، با سبک زندگی ییلاقی و فرهنگ بومی روستا آشنا می‌شوند.

خانه‌های سنتی، مسیر‌های پیاده‌روی جنگلی و آرامش فضای روستا، تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد از طبیعت و زندگی روستایی برای مخاطبان رقم می‌زند.

شنوندگان می‌توانند این سفر شنیدنی را روز دوشنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۵ دنبال کنند و مانند همیشه از طریق پیام‌رسان‌ها تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را درباره سفر‌های روستایی با برنامه به اشتراک بگذارند.

برنامه «روستا دوستا» به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و با اجرای مهدی پر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.

ویژه برنامه های رادیو صبا

در جریان ویژه‌برنامه‌های رادیو صبا به مناسبت پویش «ایران‌جان، گلستان‌جان»، برنامه صبحگاهی «صبح صبا» در گفت‌وگویی زنده با خانم اسدی، گزارشگر استان گلستان، به معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری این استان و همچنین برخی چالش‌های آن پرداخت.

اسدی در ابتدای گفت‌و‌گو گلستان را با عنوان «نگین سبز ایران» و «رنگین‌کمان اقوام» معرفی کرد و گفت: در گلستان اقوام مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند و این تنوع فرهنگی یکی از ارزشمندترین ویژگی‌های استان است.

او همچنین توضیح داد که گلستان از معدود استان‌هایی است که چهار اقلیم کوه، دشت، جنگل و دریا را هم‌زمان در خود جای داده است؛ ویژگی‌ای که باعث شده طبیعت این استان در هر فصل جلوه‌ای متفاوت داشته باشد.

در ادامه برنامه خانم اسدی مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی گلستان را وضعیت بحرانی «خلیج گرگان» عنوان کرد و گفت: متأسفانه خلیج گرگان حال خوبی ندارد و در معرض خطر خشک شدن است.

به گفته کارشناسان، تنها چهار تا پنج سال فرصت باقی مانده تا بتوان این خلیج را احیا کردو اگر اقدامی انجام نشود، ممکن است سرنوشتی مشابه دریاچه ارومیه پیدا کند.

او دلیل این وضعیت را کاهش سطح آب دریای خزر، مشکلات ورودی آب به خلیج، رسوب‌گذاری و لایروبی ناکافی عنوان کرد و از مسئولان خواست برای حفظ این پهنه آبی اقدام فوری انجام دهند.

«صبح صبا» شنبه تا چهارشنبه ساعت ۶ صبح به تهیه کنندگی مهدی مجنونی و با اجرای محمدرضا قلمبر و سارا عرب پوریان پخش می‌شود.

برنامه «عصر صبا»

در برنامه «عصر صبا» دوشنبه ۱۷ آذر، شنوندگان به سفری شنیدنی در دنیای هزینه‌های درمان دعوت می‌شوند؛ جایی که فشار مالی با چاشنی طنز تلخ روایت می‌شود.

از هزینه‌های دارو و ویزیت گرفته تا خدمات پزشکی، همه در فضایی شاد و خودمانی بررسی می‌شوند و مخاطبان می‌توانند با تجربه‌ها و خاطرات خود، صدای واقعی مردم درباره چالش‌های اقتصادی سلامت را با برنامه در میان بگذارند.

برنامه «عصر صبا» روز دوشنبه ۱۷ آذر، در قالب مجله عصرگاهی خود، مخاطبان را به گفت‌وگویی صمیمانه و جذاب درباره یکی از دغدغه‌های اصلی زندگی روزمره دعوت می‌کند: «کدام هزینه‌های درمان برایتان سنگین بوده است؟»

این ویژه‌برنامه با هدف بررسی فشار‌های اقتصادی مرتبط با درمان، از هزینه‌های دارو و ویزیت گرفته تا خدمات پزشکی و تجهیزات درمانی، در فضایی طنز و خودمانی، تجربه‌های واقعی مردم را بازتاب می‌دهد و تلاش می‌کند تا دغدغه‌های اقتصادی را با لحنی گرم و صمیمی به مخاطبان منتقل کند.

«عصر صبا» با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی، گفت‌و‌گو با کارشناسان و بخش‌های کوتاه تحلیلی، سعی دارد ضمن آگاهی‌بخشی، فضایی شاد و طنزآمیز برای مخاطبان ایجاد کند تا بحث درباره هزینه‌های درمان، به جای حس نگرانی صرف، با لحنی مثبت و همراه با امید بهبود شرایط همراه شود.

شنوندگان در این برنامه می‌توانند تجربه‌ها، دیدگاه‌ها و خاطرات خود از فشار‌های مالی درمان را از طریق تماس تلفنی، پیامک و پیام‌رسان‌ها با برنامه در میان بگذارند و صدای واقعی مردم را درباره مشکلات و راهکار‌های مدیریت هزینه‌های درمان به اشتراک بگذارند.

«عصر صبا» با اجرای شیوا رضایی‌زاده، تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و نویسندگی و بازیگری کیاوش کمالی‌فر، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.