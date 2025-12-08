به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، با حضور دکتر کامران جباری رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در شهرستان نقده برگزار شد.

امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده ضمن تبریک روز دانشجو، با اشاره به اینکه دانشجویان وجدان بیدار جامعه هستند افزود: امروز شهرستان نقده نیاز به مشارکت شما دانشجویان در راستای توسعه و پیشرفت نیاز دارد و این دانشگاه یکی از سرمایه‌های ملی و کانون تولید فکر در راستای توسعه می‌باشد که در راستای کشاورزی نوین و دانش‌بنیان مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی را کمک حال باشید.

بارانداز ریلی در ایستگاه راه آهن، تالاب‌ها، آثار تاریخی ارزشمند، توسعه راه‌های مواصلاتی را از ظرفیت‌های خوب در شهرستان برای گردشگری و توسعه دانست و در پایان از روسای دانشگاه آزاد و پیام نور خواست تا جلسه مجمع مشورتی با حضور دانشجویان و فرمانداری جهت آسیب شناسی تشکیل دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۴ افزود: در جنگ ۱۲ روزه نشان داد امسال با سال ۱۳۳۲ هیچ فرقی نکرده و امروز با تکیه به توان علمی، پژوهشکده‌ها و نیرو‌های نظامی و امنیتی توانستیم در مقابل استکبار تا دندان مسلح و رژیم غاصب به پشتیبانی آمریکا بایستیم و این نشانه توان علمی و فناوری بروز دنیاست که به آنها دست یافته‌ایم.

دکتر کامران جباری با اشاره به حلقه اتصال دانشگاه و صنعت تصریح کرد: ما بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و صنعتی را با تکیه به دانشگاه‌ها و مجموعه علمی کشور حل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه والای دانشجو در مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی کشور، افزود: دانشجویان نقش مهمی در عرصه‌های مختلف اجتماعی دارند که می‌توانند با مطالبه گری در راستای اصلاح و بر ضرورت تقویت روحیه مطالبه‌گری و مسئولیت‌پذیری در میان دانشجویان حرکت کنیم.

دکترکمال قلندری رئیس دانشگاه پیام نور نقده ضمن خیر مقدم بر انتخاب مسیر و استفاده از ظرفیت‌های دانشجویی تاکید کرد.

در بخش ویژه‌ای از مراسم، دانشجویان فرصت یافتند مطالبات و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی با مسئولان دانشگاه مطرح کنند. این گفت‌و‌گو‌ها با استقبال مسئولان همراه شد و آنان بر پیگیری و رسیدگی به خواسته‌های دانشجویان تأکید کردند.

در پایان مراسم، از دانشجویان برتر علمی، فرهنگی و پژوهشی دانشگاه تقدیر به عمل آمد.