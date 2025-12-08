سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به صدور هشدار هواشناسی مبنی بر بارش نزولات جوی در ۱۷ استان کشور طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ آذر، از آمادگی راهداران، ماشین‌آلات راهداری و راهدارخانه‌ها برای خدمات‌رسانی با کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حبیب جمشیدی در خصوص صدور هشدار سازمان هواشناسی و فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از کشور، گفت: با فعالیت این سامانه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه (۱۷ تا ۱۹‌ آذر)، برف و باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و همچنین بارش تگرگ و مه‌گرفتگی در نقاط مستعد پیش‌بینی شده است.‌

وی بیان کرد: این سامانه در سطح محورهای مواصلاتی استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل‌، ایلام، البرز، زنجان، قزوین، كردستان، كرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، اصفهان، كهگیلویه و بویراحمد، مركزی و همدان فعال خواهد بود.‌

جمشیدی همچنین به مسافران توصیه کرد با خودداری از سفرهای غیرضروری، در صورت تردد در سطح محورهای مواصلاتی استان‌های یادشده، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کرده و از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی تأکید کرد: همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و راهداری به منظور پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها و آمادگی ماشین‌آلات راهداری به‌منظور اجرای عملیات برف‌روبی در گردنه‌های سردسیر، ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها ضروری است.