پخش زنده
امروز: -
دیدار تیمهای پیکان و پرسپولیس از هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هماهنگی مسابقه پیکان و پرسپولیس ظهر امروز (دوشنبه) با حضور مدیران دو تیم، نمایندگان سازمان لیگ و هیئت فوتبال تهران و سایر مسئولان در سالن روابط عمومی سازمان لیگ برگزار شد.
مهمترین موضوعی که در این جلسه مطرح شد به بحث حضور تماشاگران برمیگردد؛ با اعلام نماینده فدراسیون فوتبال و ماموران یگان ویژه مقرر شد بازی دو تیم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی ورزشگاه پاس قوامین بدون حضور تماشاگران برگزار شود.
در این نشست مدیر تیم فوتبال پیکان اعلام کرد خودروسازان با پیراهنهای سبز رنگ مقابل قرمزپوشان پرسپولیس به میدان میروند؛ همچنین دروازهبان پیکان لباس زرد میپوشد و گلر پرسپولیس لباس مشکی بر تن میکند.
دیدار پیکان و پرسپولیس ساعت ۱۷:۱۵ سه شنبه ۱۸ آذر در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار میشود.