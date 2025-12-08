به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نشستی که با اصحاب رسانه داشت به بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی بیمه‌های پایه به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها روند تامین و توزیع دارو را در استان فارس مختل کرده است.

دکتر خوشنود افزود: بدهی ۴ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها موجب شده به همین میزان بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها هم به شرکت‌های پخش دارو بدهکار باشند و همین موضوع تامین و توزیع دارو را در استان با مشکل مواجهه کرده است.

وی با اعلام اینکه با کمک نیرو‌های قضایی و امنیتی و تعزیرات حکومتی با متخلفان و تولید کنندگان دارو‌های تقلبی و قاچاقیان دارو برخورد می‌شود ، از هم‌وطنان خواست برای تهیه دارو به بازار آزاد مراجعه نکنند، زیرا ممکن است با استفاده از دارو‌های تقلبی جان بیمارشان را به خطر بیندازند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از هم‌وطنان خواست تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند و در صورت کمبود دارو نام داروی مورد نیاز را به سامانه ۲۰ هزار ۱۰ هزار پیامک کنند.