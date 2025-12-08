وزیر اقتصاد به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شریف رفت و به پرسش‌های دانشجویان در خصوص اصلاحات اقتصادی پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، امروز با حضور در سالن جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشجویان این دانشگاه حاضر شد و در فضایی صریح و تعاملی به پرسش‌های آنان پاسخ داد.

وزیر اقتصاد در آغاز سخنان خود با قدردانی از شفافیت دانشجویان گفت:از شنیدن دغدغه‌مندی، نگاه موشکافانه و صراحت شما لذت بردم. صریح پاسخ می‌دهم؛ این مسئولیت را پذیرفتم، چون دنبال تغییر بودم.

او با تأکید بر نیاز کشور به نیرو‌های متخصص افزود: هر دانشجویی که دغدغه‌ای دارد، مدیریت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری بخواند؛ کشور به چنین نیرو‌هایی نیاز دارد. تا حد ممکن تلاش کرده‌ام از بدنه دانشگاه استفاده کنم. این یک حرکت دسته‌جمعی است و همه مسئول‌اند. دستِ کمک‌خواهی من به سمت دانشگاه بلند است.

مدنی‌زاده با اشاره به دشواری‌های قبول مسئولیت وزارت اقتصاد گفت:هیچ‌کس به من نگفت کار درستی می‌کنی که وزارت را می‌پذیری. اما شرایط پیچیده است و با وجود این، مصمم‌تر از قبل هستم تا اصلاح و تغییری رخ دهد.

گزارش وزیر از برنامه‌های ۱۰۰ روز نخست وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از اقدامات انجام‌شده کمتر در رسانه‌ها بازتاب یافته، توضیح داد: رسانه ما بسیار جدی است و متأسفانه اخبار غلط و نادرست زیاد منتشر می‌شود. در ۱۰۰ روز نخست، تیم‌های کارشناسی در حوزه‌های بانک، بودجه، تولید و اقتصاد دیجیتال تشکیل دادیم. ۱۵۰ طرح برای وزارت اقتصاد طراحی شد و ۶ طرح اصلی در حال اجراست.

او با اشاره به اینکه «مسائل اقتصاد کلان فقط برعهده وزارت اقتصاد نیست و حتی ماهیت فراقوه‌ای دارد» گفت: یک هفته پس از پذیرش مسئولیت، در بحبوحه شرایط جنگی منطقه، طرح‌های ترمیم اقتصادی کشور را تدوین کردیم.

تورم، ناترازی و اصلاح ساختاری

مدنی‌زاده «تورم» را‌ ام‌الفساد اقتصاد خواند و تأکید کرد: اگر بخواهیم تورم را از بین ببریم، باید ناترازی بانکی و بودجه‌ای را اصلاح کنیم. اگر بانکی ناتراز باشد، حتماً با آن برخورد می‌شود.

در بخش دیگری از سخنانش درباره بودجه کشور گفت: وضعیت "نه جنگ، نه صلح" آسیب‌زاست؛ فضای بی‌اطمینانی ایجاد می‌کند. بخشی از رشد ارز و تورم ناشی از همین وضعیت است. کسری بودجه ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور است و بدون اصلاح ساختاری، مقابله با تورم ممکن نیست.

او تأکید کرد که اصلاحات اقتصادی چندین سال زمان می‌برد و افزود: ۲۰ پروژه سنگین اقتصادی در دستور کار است که سه پروژه تاکنون اجرا شده.

پروژه‌های وزارت اقتصاد؛ از هوشمندسازی مالیات تا مولدسازی

وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه‌های تکنولوژیک و مبارزه با فساد گفت: به‌زودی پایگاه اقتصادی مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی رونمایی می‌شود. کاهش تورم و افزایش تولید از مسیر مبارزه با فساد ممکن است؛ چه در مالیات و چه در گمرک. مولدسازی نیز یکی از پروژه‌های بزرگ ماست.

او خطاب به دانشجویان افزود:با کمک شما این پروژه‌ها محقق می‌شود.

مدنی‌زاده با اشاره به محدودیت‌های حکمرانی اقتصادی کشور گفت: واقع‌بین باشیم؛ نمی‌شود یک نفر یک دکمه بزند و همه‌چیز اصلاح شود. حکمرانی اقتصادی ما آسیب‌دیده است؛ شورا‌های متعدد و قوانین موازی وجود دارد.

وی افزود: سرمایه انسانی دولت تحلیل رفته و برای برخی پست‌های مهم نیروی کافی نداریم. ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی نیز نیازمند تغییر است. کشور راهی جز اصلاحات ساختاری ندارد. امروز ۳۰ درصد جامعه زیر خط فقر هستند و این نتیجه مشکلات ساختاری است.

دعوت وزیر به حضور فعال دانشگاه‌ها در تصمیم‌سازی

وزیر اقتصاد بر ضرورت نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: باید آموزش عمومی اقتصادی در دانشگاه تقویت شود تا دانشجویان با واقعیت‌های جامعه آشنا شوند. ارتباط نزدیک‌تر دانشگاه با نهاد‌های دولتی و بخش خصوصی ضروری است.

او در پایان خطاب به دانشجویان گفت: اگر برای تحصیلات تکمیلی به خارج از کشور می‌روید، برگردید تا با هم ایران را بسازیم.