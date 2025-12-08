هوشمند سازی گلخانه ها در کنار مدیریت بهینه تغذیه و آبیاری، نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در مدیریت مصرف انرژی و آب و کاهش هزینه‌های تولید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با توجه به اهمیت گلخانه‌ها به عنوان محیط کنترل شده برای تولید محصولات کشاورزی که منجر به کاهش و بهینه کردن مصرف آب و افزایش کیفیت و کمیت محصول تولیدی شده و امکان تولید پایدار محصول را در تمام فصول سال فراهم می‌کند، ولی با توجه به مصرف انرژی (برق و سوخت) در گلخانه‌ها، لازم است مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های تولید مورد توجه باشد.

به این منظور استفاده از سیستم هوشمند کنترل اقلیم و سیستم هوشمند تغذیه و آبیاری می‌تواند نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در کاهش مصرف انرژی، کاهش مصرف آب، تغذیه بهینه، کاهش هزینه‌های تولید از جمله هزینه کارگری، کود و سم مصرفی در گلخانه‌ها داشته و محصولی با کیفیت و عملکرد بالا در گلخانه‌ها تولید شود.

در این روش با کنترل هوشمند عوامل اقلیمی از قبیل نور، رطوبت، میزان گاز کربنیک و دما شرایط ایده آل برای رشد گیاه فراهم شده و در نتیجه میزان تولید و کیفیت محصول تولیدی نیز افزایش می‌یابد. از طرفی با آبیاری و تغذیه دقیق و بر اساس نیاز گیاه در هرمرحله‌ی رشدی، کود و آب در حداقل میزان لازم مصرف می‌شود. تمامی تجهیزات گلخانه از قبیل فن، سیستم سرمایش و گرمایش، پرده‌های سایبان و مه پاش‌ها فقط در صورت لزوم روشن می‌شوند که این امر باعث مصرف انرژی در حداقل مقدار لازم خواهد شد. از طرفی، چون بیشتر کار‌ها به صورت هوشمند و اتوماتیک انجام می‌شود نیاز به نیروی انسانی به حداقل رسیده و خطای نیروی انسانی نیز در مدیریت گلخانه کاهش می‌یابد.

در کنار سیستم‌های هوشمند مذکور، استفاده از پرده‌های ذخیره انرژی در ماه‌های سرد سال منجر به کاهش هدر رفت دمای گلخانه شده و در ماه‌های گرم سال به عنوان سایبان شدت تابش نور خورشید را کاهش داده و با ایجاد سایه دمای گلخانه نیز در حد مطلوب تنظیم می‌شود.