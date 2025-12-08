معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه ما خسارت بسیار بسیار سنگینی به رژیم صهیونیستی در جنگ وارد کردیم؛ گفت: فقط بخشی از این خسارات منتشر شد و خود اسرائیل مانع از انتشار کامل میزان خسارات ناشی از حملات موشکی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در قزوین به تشریح رویداد‌ها و اهمیت جنگ دوازده روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت: چند نکته درباره جنگ مهم است، اعتقاد ما همان‌طور که رهبری هم فرمودند این است که آنها در جنگ شکست خوردند. در جنگ‌ها به طور کلی یک اصل کلیدی این است که میزان خسارات و تلفات انسانی، معیار پیروزی و شکست نبوده و این‌گونه نیست که برای مثال اعلام شود اینجا ۵۰۰ نفر را از بین بردند و آنجا ۲۰ نفر از بین رفتند، پس، چون تعداد بیشتری را توانسته در جنگ حذف کند، پیروز شده است.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه باید دید آیا در جنگ به اهداف راهبردی خود دست پیدا کرده‌اید یا نه، گفت: اگر دست پیدا کرده‌اید، پیروز هستید و اگر نه، شکست خورده‌اید. اسرائیل به اهداف راهبردی خود دست پیدا نکرد و شکست بزرگی خورد.

غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه ما خسارت بسیار بسیار سنگینی به رژیم صهیونیستی در جنگ وارد کردیم؛ گفت: فقط بخشی از این خسارات منتشر شد و خود اسرائیل مانع از انتشار کامل میزان خسارات ناشی از حملات موشکی ایران شد. متاسفانه در داخل کشور همه چیز به صورت شفاف چه در کلیپ‌های موبایلی و چه حتی صدا و سیما اینها پخش می‌شد و خود اسرائیلی‌ها نیز می‌دیدند که تحولاتشان چگونه بوده و چه نتایجی داشته است. درست یا غلط، در این زمینه شفاف بودیم.

وی ادامه داد: اخبار و تصاویری که از ماهواره‌های مختلف داشتیم و در اختیار ما قرار می‌گرفت، همچنین اخباری که از داخل، از منابع مختلف و از قلمرو رژیم صهیونیستی به دست ما می‌رسید، همگی نشان می‌داد که خسارات بسیار بسیار گسترده بوده است.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه آنها اصلا باور نمی‌کردند که جمهوری اسلامی ایران بتواند چنین کاری انجام دهد؛ گفت: آنها برای شناسایی موشک‌های ما چندین مسیر داشتند تا این موشک‌ها را در هوا سرنگون کنند. موشک‌ها که از مرز ما که خارج می‌شد، باید از دام‌ها و تله‌های مختلفی که گذاشته بودند؛ عبور می‌کرد. من نام نمی‌بریم ولی خودتان می‌دانید از کشور‌های مختلف این تور‌ها پهن شده بود، اما موشک‌ها از تمام اینها عبور کرد. اسرائیل نیز تنها نبود؛ کشور‌های مختلف کمک کردند و حداقل در همین پدافند هوایی.

غریب‌آبادی با در ادامه با بیان اینکه این موشک‌ها به هدف خورد و خسارت بسیار سنگینی به رژیم صهیونیستی وارد شد، گفت: تابوی اینکه بعد از جنگ‌هایی که در دهه ۶۰، به‌ویژه جنگ ۶ روزه و جنگ‌های بعدی که با اعراب داشتند، کسی نتوانسته بود چنین ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی وارد کند و از آن زمان مغرور مانده بودند؛ شکسته شد. پس از چند دهه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است این ضربه عظیم را به رژیم صهیونیستی وارد کند.

وی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم «رژیم صهیونیستی»، نباید آن را فقط در قالب اسرائیل دید. این اشتباه است که بگوییم رژیمی است که چند میلیون جمعیت بیشتر ندارد یا با فلان مساحت، که همه آن هم اشغالی است. رژیم صهیونیستی یعنی کشور‌های غربی، یعنی آمریکا، یعنی هر تسلیحاتی که آمریکا دارد در اختیار این رژیم است. رژیم صهیونیستی یعنی هر تمهیدات پدافندی و دفاعی که برخی کشور‌های اروپایی دارند، در اختیار این رژیم است. این جنگ، جنگی میان ایران و رژیم صهیونیستی نبود؛ تمام اینها در آن دخیل بودند. از این منظر باید به موضوع توجه کرد. به‌گونه‌ای شد که خود آنها یعنی آمریکا تقاضای آتش‌بس کرده است.

معاون وزیر خارجه در پایان گفت: ما هیچ تجاوزی را انجام ندادیم؛ حتی علیه رژیم صهیونیستی. اما وقتی که علیه ما تجاوز و حمله صورت می‌گیرد، مثل همین مورد اخیر، دیگر برنامه ما صرفاً دفاعی نخواهد بود که بگوییم ما دفاع می‌کنیم. بله، چارچوب حقوقی آن حق دفاع مشروط تحت ماده ۵۱ منشور ملل متحد است، اما تهاجم هم جزو برنامه ما قرار خواهد گرفت. چرا؟ چون ما باید از کشورمان با ابزار‌های مختلف دفاع کنیم؛ و این نکته بسیار کلیدی است.