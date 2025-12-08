پخش زنده
سرپرست معاونت مسافری راهآهن با تأکید بر نقشآفرینی فعال بخش خصوصی در نوسازی ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات گفت: بدون مشارکت واقعی فعالان صنعت ریلی، توسعه پایدار این بخش امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما غلامحسین کریمی، سرپرست معاونت مسافری راهآهن، در نشست با اعضای هیئتمدیره انجمنهای صنفی حملونقل مسافری ریلی، سه محور اصلی دوره جدید معاونت را تشریح کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی، متناسبسازی هوشمند قیمت بلیت و توسعه گردشگری ریلی.
کریمی تأکید کرد که بدون مشارکت واقعی فعالان بخش خصوصی، نوسازی ناوگان، افزایش ظرفیت خطوط پرتردد و ارتقای کیفیت خدمات ممکن نخواهد بود.
وی افزود: معاونت مسافری با طراحی مدلهای ترکیبی سرمایهگذاری و توسعه گردشگری ریلی، فضای اقتصادی مطمئن و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران فراهم خواهد کرد.
او درباره اصلاح قیمت بلیت گفت: رویکرد جدید راهآهن بر «متناسبسازی هوشمندانه و تدریجی» تمرکز دارد تا قیمتگذاری عادلانه، شفاف و متکی بر سطح واقعی خدمت باشد؛ اقدامی که به بهبود کیفیت سفر و پایداری اقتصادی شرکتهای بهرهبردار منجر میشود.
کریمی همچنین از حمایت دولت چهاردهم نسبت به خدمات حومهای قطارها خبر داد و گفت: سیاستهای حمایتی رئیسجمهور و مدیرعامل راهآهن برای ارتقای سطح خدمات با جدیت دنبال میشود.
وی گردشگری ریلی را یکی از اولویتهای اصلی معاونت دانست و تصریح کرد: گردشگری ریلی موتور محرک رونق اقتصاد محلی و احیای ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی مسیرهای ریلی است، اما تحقق این هدف نیازمند گذر از نگاه صرفاً اداری و حرکت به سوی سیاستگذاری فعال و نظارت هوشمندانه است.
در آغاز نشست نیز اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی حملونقل مسافری، ضمن تبریک انتصاب کریمی، آمادگی کامل خود را برای همکاری با معاونت و طرح دغدغههای صنفی اعلام کردند.