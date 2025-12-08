پخش زنده
استان تهران قهرمان مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش مردان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش مردان (انتخابی تیم ملی)، امروز دوشنبه ۱۷ آذر در پارک جنگلی چغاسبز ایلام برگزار شد.
در پایان این مسابقه و در رده بندی تیمی، استان تهران با کسب منفی ۱۱ امتیاز به عنوان نخست دست یافت.
در رقابت مسیر ۱۰ کیلومتری و در بخش انفرادی، امیرحسین کیوانلو از استان تهران به مقام قهرمانی رسید.
مراسم اختتامیه با حضور شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام، محمد مهدیه معاون ورزش قهرمانی، عباس فتحی رییس هیأت دو و میدانی استان، ورزشکاران و سرپرستان تیمهای شرکت کننده برگزار؛ به ورزشکاران و تیمهای برتر نیز جوایز، حکم، مدال و کاپ قهرمانی اهدا شد.
نتیجه انفرادی:
۱- امیرحسین کیوانلو – تهران
۲- خلیل ناصری – ایلام
۳- میلاد رحیمی – ایلام
نتیجه تیمی:
۱- تهران – منفی ۱۱ امتیاز
۲- ایلام – منفی ۲۹ امتیاز
۳- قزوین – منفی ۳۰ امتیاز