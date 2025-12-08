

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش مردان (انتخابی تیم ملی)، امروز دوشنبه ۱۷ آذر در پارک جنگلی چغاسبز ایلام برگزار شد.

در پایان این مسابقه و در رده بندی تیمی، استان تهران با کسب منفی ۱۱ امتیاز به عنوان نخست دست یافت.

در رقابت مسیر ۱۰ کیلومتری و در بخش انفرادی، امیرحسین کیوانلو از استان تهران به مقام قهرمانی رسید.

مراسم اختتامیه با حضور شهاب شهبازی مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام، محمد مهدیه معاون ورزش قهرمانی، عباس فتحی رییس هیأت دو و میدانی استان، ورزشکاران و سرپرستان تیم‌های شرکت کننده برگزار؛ به ورزشکاران و تیم‌های برتر نیز جوایز، حکم، مدال و کاپ قهرمانی اهدا شد.

نتیجه انفرادی:

۱- امیرحسین کیوانلو – تهران

۲- خلیل ناصری – ایلام

۳- میلاد رحیمی – ایلام

نتیجه تیمی:

۱- تهران – منفی ۱۱ امتیاز

۲- ایلام – منفی ۲۹ امتیاز

۳- قزوین – منفی ۳۰ امتیاز