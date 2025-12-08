پخش زنده
امروز: -
نخستین فرایند بارگیری ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان تولیدی کارخانه نیزار قم ، امروز در ایستگاه سواریان به مقصد روسیه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ۱۵۰ هزار تن جامبوبگ سیمان پس از بارگیری در ایستگاه سواریان راه آهن قم از طریق ریل به بندر کاسپین انتقال مییابد و پس از مسیر دریایی به مقصد کشور روسیه صادر خواهد شد.
گفتنی ست سیمان از جمله متریالی است که هم به صورت فله و هم به صورت بستهبندی در کیسههای مخصوص خرید و فروش میشود، همچنین در سراسر جهان نیز به این محصول نیاز دارند. بسیاری از کشورها برای واردات محصولات مختلف استانداردهایی را اعمال میکنند و تجار موظف به رعایت این قوانین هستند تا بتوانند در بازار آن کشور فعالیت کنند.
از جمله این استانداردها بستهبندی محصولات و متریال مختلف میباشد، زیرا برخی از محصولات نسبت به نفوذ هوا و یا رطوبت حساس بوده و بایستی در برابر این آسیبها محافظت شوند. سیمان یکی از مصالح ساختمانی پودری میباشد که جزو اصلیترین متریال ساختمانی بوده و به یک محصول تجاری پُرسود نیز مبدل گشته است.