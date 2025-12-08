تنش بین چین و ژاپن ابعاد نظامی پیداکرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ سخنگوی نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق چین، ادعای ژاپن درخصوص عملکرد تحریم آمیز جنگنده‌های چین درحوالی حریم هوایی ژاپن را بزرگنمایی خواند و آن را مغایر با واقعیت‌ها دانست.

سرهنگ "وانگ شیومنگ" گفت: ما رسماً از ژاپن می‌خواهیم که فوراً تهمت و سیاه نمایی علیه چین را متوقف کند و اقدامات خود در خط مقدم را کاملا محدود کند. نیروی دریایی چین اقدامات لازم را مطابق با قانون، برای محافظت قاطع از امنیت و حقوق و منافع مشروع خود انجام خواهد داد.

سخنگوی وزارت دفاع ملی چین هم در این باره گفت: تمرین‌های دوربرد ناو هواپیمابر لیائو نینگ چین در آب‌های شرق تنگه "گونگ گو" مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی است. با این حال، ژاپن با سوء نیت، اقدامات چین را زیر نظر داشت و بار‌ها هواپیما‌های خود را برای ورود به مناطق تمرینی تعیین و اعلام شده از سوی چین، اعزام کرد و در اقدامی معکوس، چین را صرفا بخاطر انجام اقدامات عادی متهم کرد؛ درست مثل دزدی که دیگران را متهم می‌خواند.

این سخنگو تاکید کرد: ما نارضایتی شدید و مخالفت قاطع خود را با تحریکات ژاپن و تلاش آن برای منحرف کردن افکار عمومی ابراز می‌کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم در این باره گفت: حقایق بسیار واضح است، شناسایی و مداخله مکرر جت‌های جنگنده ژاپنی علیه فعالیت‌های نظامی عادی چین، بزرگترین خطر برای امنیت دریایی و هوایی منطقه است. چین ادعا‌های ژاپن را نمی‌پذیرد، آنها را فوراً رد کرده و اعتراض‌های خود را در پکن و توکیو به طرف مقابل ارائه داده است.

این سخنگو اظهار داشت: در شرایط فعلی، بزرگنمایی ژاپن درباره تمرینات نظامی چین، باهدف تحریف حقیقت، تغییر مقصر، اغراق در تنش‌ها و انحراف افکار عمومی جامعه بین‌المللی است که کاملاً بدخواهانه است. چین قاطعانه با این امر مخالف است.

وزارت دفاع چین در پاسخ به ادعای ژاپن و با هدف تنویر افکار عمومی در بیانیه‌ای آنچه رخ داده را اینگونه تشریح کرده است:

گروه ضربت ناو هواپیمابر "لیائو نینگ" نیروی دریایی چین، چندی پیش تمرینات پرواز جنگنده‌های این ناو هواپیمابر را بر فراز آب‌های شرق تنگه "گونگ گو" انجام داد و منطقه انجام تمرین را از نیز قبل مشخص و اعلام کرده بود. در این مدت، هواپیما‌های نیروی دفاعی ژاپن بار‌ها به منطقه تمرین نیروی دریایی چین نزدیک شدند و تمرینات عادی را به طور جدی مختل کرده و ایمنی پرواز را به خطر انداختند.

این درحالیست که «شینجیرو کویزومی»، وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری فوری ادعا کرد یک جنگنده J-۱۵ ارتش چین که از ناو هواپیمابر لیائونینگ چین برخاست، در اقدامی خطرناک روز شنبه در دو نوبت بر فراز آب‌های بین‌المللی در جنوب شرقی اوکیناوا رادار شلیک خود را به سمت جت‌های جنگنده F-۱۵ نیروی دفاع هوایی ژاپن قفل کرده است. او گفت: «این عملی خطرناک بوده که از محدوده لازم برای عملیات هوایی ایمن فراتر رفته است.» او همچنین افزود توکیو «مراتب اعتراض شدید خود از بابت این اتفاق را نزد پکن مطرح کرده است.»

طبق گزارش رسانه چینی «وو جیانگهائو»، سفیر چین در ژاپن یادداشت اعتراض شدید کشورش را از بابت این موضوع نزد «تاکهیرو فوناکوشی»، معاون وزیر امور خارجه ژاپن مطرح کرده است. او از ژاپن خواست دست از افترازنی‌ها و اتهامات غلط خود برداشته و به شکلی سفت و سخت عملیات‌های خط مقدمی خود را کنترل کرده و جلوی رخداد حوادث مشابه را بگیرد.