مرتضی موحدنیا به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین تکریم و معارفه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد.
در این آیین مرتضی موحدنیا با حکم رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی به عنوان مدیرکل جدید دفتر امور شهری استانداری معرفی شد.
مدیرکل محیطزیست و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانشرقی، شهردار مرند و شهردار مناطق و معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر تبریز از جمله سوابق مدیریتی موحدنیا است.
وی متولد شهرستان خوی و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت شهری میباشد.