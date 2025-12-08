۴۲ سامانه کنترل سرعت در راه‌های بوشهر نصب می‌شود

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر گفت: در راستای ارتقای ایمنی محور‌های برون شهری استان، نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت جدید در دستور کار قرار گرفته است.