۴۲ سامانه کنترل سرعت در راههای بوشهر نصب میشود
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر گفت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای برون شهری استان، نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت جدید در دستور کار قرار گرفته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بهرام اسدی اظهار کرد: براساس مجوز صادر شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور و با همکاری پلیس راه استان، مکانیابی نصب ۴۲ سامانه کنترل سرعت انجام شده و اکنون در مرحله مناقصه برای شروع اجرای عملیات نصب است.
وی درخصوص محل نصب سامانههای جدید کنترل سرعت در استان یادآور شد: این سامانهها در نقاط مختلف محورهای دیلم- بهبهان، هندیجان- دیلم، گناوه- دیلم و بالعکس، کمربندی گناوه-دیلم، سعدآباد-شبانکاره، دالکی- کنارتخته و بالعکس، چغادک- بوشهر، چغادک- برازجان، برازجان- اهرم، بوشهر- دلوار، بردخون- دیر، دوراهک- سیراف، کمربندی کنگان- سیراف، کنگان- عسلویه، پارسیان- عسلویه، پلمند و محور جاشک نصب خواهد شد.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر بیان کرد: این سامانهها با برآورد اولیه ۱۵۰۰ میلیارد ریال در مدت یک سال در محورهای ارتباطی استان نصب شده و به بهرهبرداری میرسد.
اسدی با اشاره به تأثیرگذاری سامانههای هوشمند کنترل سرعت در کاهش تخلفها و تصادفهای جادهای، عنوان کرد: با نصب و بهرهبرداری از سامانههای مذکور، تعداد سامانههای کنترل سرعت استان به ۱۰۱ سامانه افزایش مییابد.