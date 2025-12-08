وزیر ارتباطات در آیین امضای تفاهم‌ نامه مشترک وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش در حوزه تحول دیجیتال با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر اتصال مدارس به فیبر نوری، این موضوع را از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و گفت: هوشمندسازی مدارس شبانه‌روزی و عشایری در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این مراسم که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، و جمعی از معاونان و مدیران دو طرف همراه بود، با تأکید بر نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین پیشران توسعه جوامع، گفت: «خروجی ارزشمند نظام تعلیم و تربیت کشور گواه این مدعاست.»

وی افزود: «امروز تحول دیجیتال و مهارت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی راهبردی است که باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.»

به گفته وزیر ارتباطات «هنر این است که فناوری را به رسمیت شناخته و از ظرفیت آن با تدبیر منطقی و نگاه هوشمندانه بهره ببریم.»

هاشمی با تأکید بر مأموریت‌های وزارت ارتباطات در زمینه عدالت ارتباطی گفت: «این مفهوم پیوند ناگسستنی با عدالت آموزشی دارد و این دو در دنیای امروز از یکدیگر جداشدنی نیستند.»

اتصال بیش از ۲ هزار روستا به اینترنت پرسرعت

وی خاطرنشان کرد: «از ابتدای دولت تاکنون، نزدیک به ۲۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت پرسرعت و باکیفیت و به تبع آن، بستر آموزشی پایدار دسترسی پیدا کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات افزود: «نگاه ما به ایجاد ارتباطات، مبتنی بر کیفیت است تا امکان ارائه آموزش بر آن بستر فراهم باشد. در دولت چهاردهم دسترسی نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر از روستاییان به زیرساخت‌های ارتباطی فراهم شده و برنامه داریم تا پایان برنامه هفتم، تمام روستا‌های بالای ۲۰ خانوار کشور به اینترنت پرسرعت مجهز شوند.»

وی با اشاره به طرح خدمات عمومی اجباری، این طرح را راهکار توسعه ارتباطات در روستا‌ها از محل درآمد کلان‌شهر‌ها دانست و گفت: «برای تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در روستا‌ها که توسعه در آنها توجیه اقتصادی ندارد، این طرح ارائه و اجرا شد.»

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱ همتی دولت برای ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی روستا‌ها گفت این رقم تا پایان برنامه هفتم به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

هاشمی بخش دیگر توسعه ارتباطات را توسعه زیرساخت‌های ثابت مبتنی بر فیبر نوری عنوان کرد و گفت: «مهاجرت از سیم مسی به فیبر، پس از ۱۰۰ سال یک اقدام تحولی و بی‌سابقه است که در دولت چهاردهم دنبال می‌کنیم.»

اهمیت اتصال مدارس به فیبر نوری و هوشمندسازی

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اتصال مدارس به فیبر نوری، این موضوع را از اولویت‌های جدی وزارتخانه دانست و اضافه کرد که هوشمندسازی مدارس شبانه‌روزی و عشایری در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه زیرساخت مناسب و باکیفیت، مرز‌های جغرافیایی را در هم می‌شکند، بر تولید محتوا‌های فاخر آموزشی تاکید کرد و گفت: «امروز تعلیم و تربیت متناسب با افراد توسعه می‌یابد و ما نیز در تعامل دوطرفه با آموزش و پرورش در این مسیر گام برمی‌داریم و از ظرفیت فناوری برای توسعه نظام آموزشی کشور بهره می‌گیریم.»

هاشمی در خصوص تقویت سکوی شاد، از سرمایه‌گذاری نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: «برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری جدید به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای زیرساخت شاد انجام شده است.»

پرورش معماران آینده اقتصاد دیجیتال

وی همچنین به اجرای پروژه مشترک «ایران دیجیتال» اشاره کرد که هدف آن پرورش معماران آینده اقتصاد دیجیتال است و گفت: «با اجرای این طرح، به شناسایی و پرورش استعداد‌های مختلف و تأمین نیروی متخصص اقتصاد دیجیتال در آینده کمک می‌کنیم تا فرزندان ما تنها مصرف‌کننده فناوری نباشند، بلکه تولیدکننده نیز باشند.»

وی این پروژه را زمان‌بر، اما تأثیرگذار برشمرد و ابراز امیدواری کرد که در آینده شاهد اتفاقات خوبی در این مسیر باشیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد که هوش مصنوعی و فناوری رقیب معلم نیست، بلکه دستیاری توانمند برای ارتقای مأموریت‌های معلمی و توسعه آموزش در کشور است.

تقدیر از حمایت‌های وزیر ارتباطات از نظام تعلیم و تربیت

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش نیز با تقدیر از حمایت‌های دولت چهاردهم و وزیر ارتباطات از نظام تعلیم و تربیت، گفت: «نظام تعلیم و تربیت با نزدیک به ۱۶.۳ میلیون دانش‌آموز و نزدیک به دو برابر این تعداد اولیای دانش‌آموزان و بیش از یک میلیون همکار فرهنگی، بزرگ‌ترین فصل مشترک دولت و ملت و بزرگ‌ترین رسانه زنده کشور است.»

وی با اشاره به اهمیت فناوری در آینده تعلیم و تربیت، سه حوزه کلیدی نیازمند توجه و تعامل بیشتر را مطرح کرد: «ایجاد زیرساخت‌های فناورانه پایدار؛ استانداردسازی و هوشمندسازی مدارس؛ و آموزش مهارت‌های فناورانه.»

کاظمی گفت: «اقدامات خوبی برای زیرساخت پایدار انجام شده، اما کافی نیست و ضروری است برای دستیابی به یک شبکه پایدار با پوشش صددرصدی، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، اقدام شود.»

وی همچنین بر لزوم استانداردسازی تجهیزات مدارس بر اساس فناوری‌های نوین تأکید کرد و در زمینه آموزش مهارت‌های فناورانه، به توسعه طرح ایران دیجیتال در مقطع آموزش ابتدایی اشاره کرد و گفت: «لازم است تمام دانش‌آموزان در مقاطع مختلف، با اولویت مدارس شبانه‌روزی، عادی و عشایری، تحت پوشش این آموزش‌ها قرار گیرند.»

کاظمی افزود: «در راستای سند ملی هوش مصنوعی و برنامه هفتم توسعه، همکاری‌های خوبی با وزارت ارتباطات شکل گرفته و در قالب طرح ایران دیجیتال، در طول تابستان ۸۳۰ هزار دانش‌آموز در این آموزش‌ها مشارکت کردند.»

وی خواستار طراحی رشته‌های تخصصی در هنرستان‌های کار و دانش متناسب با نیاز‌های آینده وزارت ارتباطات و حوزه فناوری شد.

ترسیم افق آموزش ۱۶ میلیون دانش‌آموز با اجرای طرح ایران دیجیتال

میثم عابدی، معاون توسعه نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات نیز در این آیین با اشاره به همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش، طرح ایران دیجیتال را با افق آموزش ۱۶ میلیون دانش‌آموز که از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده، شاه‌بیت این همکاری برشمرد و گفت: «تاکنون با کمک بخش خصوصی و معاونت علمی رئیس‌جمهور، دو میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه آموزش‌های مقدماتی دریافت کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش مقدماتی به یک تا دو میلیون دانش‌آموز دیگر در مقطع دوم متوسطه در دست انجام است.»

وی با تأکید بر توجه به مدارس غیردولتی و شبانه‌روزی در این طرح، به تهیه محتوا برای مقطع ابتدایی نیز اشاره کرد و گفت: «آموزش‌های تخصصی مدنظر قرار دارد و پایلوت آن در حال اجراست.»

هاشمی تصریح کرد که علاوه بر توسعه محتوا، بر تحول دیجیتال در نظام آموزشی نیز تمرکز شده تا زیست‌بوم نوآوری آموزش شکل بگیرد.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه تحول دیجیتال در آموزش و پرورش بین دو وزارتخانه با امضای دو وزیر منعقد شد تا مرحله جدیدی از همکاری‌های مشترک آغاز شود.