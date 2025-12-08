پخش زنده
تیم داوری دیدار آلومینیوم و سپاهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان از ساعت۱۶:۳۰ روز چهارشنبه، نوزدهم آذرماه در یکی از دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر ایران در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل هم قرار میگیرند که بنابر اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران این بازی اعلام شد.
داور وسط بیژن حیدری، کمک داوران: علیرضا مرادی و مرتضی سلیماننژاد داور چهارم: شبیر بهروزی ، داوران ویآیآر: میثم حیدری و ناصر جنگی و ناظر داوری: شاهین حاجبابایی هستند.