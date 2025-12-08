کلیه مدارس مازندران با افزایش ۳۳ درصدی بیماران حاد تنفسی ناشی از شیوع آنفولانزا، فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر به صورت غیرحضوری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با توجه به افزایش ۳۳ درصدی موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی ناشی از شیوع ویروس آنفولانزا در مازندران، کلیه مدارس استان فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این تصمیم بر اساس گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با هدف قطع زنجیره شیوع ویروس اتخاذ شده است.

برخلاف اعلام قبلی برای برگزاری حضوری کلاس‌ها، وضعیت اپیدمیولوژیک استان باعث شد تا تغییر فوری در نحوه آموزش اعمال شود.

از خانواده‌ها و دانش‌آموزان درخواست شده است ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، اطلاعیه‌های بعدی را تنها از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.